12 Jahre im Kostenvergleich: Kohlefilter versus PlasmaMade GUC1214

Drucken

In die Berechnung mit eingeflossen sind selbstverständlich die offiziell empfohlenen Austausch-Intervalle. Die Auswertung überrascht – oder eben auch nicht!

8.285,34 Euro oder 760,88 Euro

Denn bei der Gegenüberstellung von 19 Aktiv-Kohlefiltern gegenüber dem PlasmaMade Filter gab es auf lange Sicht einen eindeutigen Preissieger. Wenngleich die einzelnen Produktpreise der Kohlefilter zwischen 39 und 333,45 Euro variieren, schnellen die Gesamtkosten im höchsten Fall auf sage und schreibe 8.285,34 Euro für 12 Jahre hoch. Der PlasmaMade Filter hingegen bleibt mit einem Anschaffungspreis in Höhe von 749 Euro und einem Gesamtkostenrahmen gerechnet auf 12 Jahre in Höhe von 760,88 Euro der Kosten-Sieger. Was also im Beratungsgespräch erstmal teuer im Anschaffungspreis klingt, minimiert sich umgerechnet auf die Kosten pro Jahr auf 63,40 Euro, bzw. 5,28 Euro pro Monat!



Preis-/Leistung überzeugen: PlasmaMade Filter

Weitere Informationen finden Sie unter www.weigert-industrievertretung.de

Quelle: Weigert Industrievertretung