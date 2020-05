2020 Technologies GmbH veranstaltet virtuelles Event „OLE 2020“ für Objekt- und Ladenbauer am 16.6. und 17.06.

Drucken

Hauptauslöser für diese Veranstaltung ist die Absage der Events Holz Handwerk und DLV Ladenbautagung, auf denen die 2020 Technologies GmbH ihre Lösungen der Branche vorstellen wollte. „Nach der Absage unserer Präsenzveranstaltungen, wollen wir es nicht versäumen potentiellen Interessenten die Möglichkeit zu geben, uns und unsere Produkte kennenzulernen. Gerade die jetzige Krise hat bewiesen, wie stark unsere Kunden von unserer Software und deren flexiblen Funktionalitäten profitieren“, so Karl Fuchs, Prokurist und Director Sales.

OLE 2020 bietet einen 2020 Infostand, auf dem Besucher per Videochat messetypische Gespräche mit Mitarbeitern der 2020 Technologies GmbH mit dem Ziel des persönlichen Kennenlernens und des Informationsaustauschs führen können, sowie Informationen in Form von Videos, Datenblättern, Schaubildern etc. ansehen und zum Teil auch herunterladen können.

Highlight der OLE 2020 sind die 10 Vorträge, die von 2020 Mitarbeitern aus dem Bereich Presales, Sales, Professional Service und dem Marketing präsentiert werden. Der Gastvortrag „Wege zu flexiblen Prozessen im Objekt- & Ladenbau“ – Projektbeispiele – von Martin Kohnle, Partner der Lignum Consulting GmbH, runden das Programm ab.

Link/Anmeldung zur Messe: https://2020-erp-event.expo-ip.com/

Vortragsprogramm:

2020 Insight: Eine durchgängige Lösung für den Objekt– und Ladenbau

Effektiv Angebote erstellen

Strukturierte Planung: Der Schlüssel erfolgreicher Projektabwicklung

Digitalisierung der Produktion und ihrer Prozesse im Objekt- und Ladenbau

Objekt- und Ladenbau: Effizienzsteigerungen im Einkauf und Lagermanagement

Montage und Installation im Objekt- und Ladenbau: Optimale Einsatzplanung und APP basiertes Informationsmanagement für Mitarbeiter, Subunternehmer und Kunden

Die digitale Transformation im Objekt- und Ladenbau

Branchenspezifische Lösungen für Objekt- und Ladenbauer richtig und effizient implementieren

Vom kleinen Handwerksunternehmen zum Industrieunternehmen – nachträglich Prozesse upliften

Moderne IT- Infrastruktur für Objekt- und Ladenbauer

Wege zu flexiblen Prozessen im Objekt- & Ladenbau

Weitere Informationen finden Sie unter www.2020spaces.de

Quelle: 2020 Technologies