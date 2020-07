40 Jahre MAPEI Austria – 40 Jahre Qualität Made in Austria

Drucken

1980 als Handelsfirma in Wien gegründet, wurde 1986 der Produktionsstandort Traismauer in Niederösterreich eröffnet. Dieser Standort entwickelte sich im Laufe der Zeit zur Zentrale der MAPEI Austria GmbH. Im Jahr 2009 beteiligte sich das Unternehmen mit italienischen Wurzeln an der Firma Betontechnik und konnte damit eine Produktionsstätte gewinnen und neue Arbeitsplätze schaffen. 2016 wurden die beiden Firmen schließlich zur MAPEI Austria GmbH zusammengelegt. Zu dieser zählen neben den beiden Produktionsstätten auch Außenlager in Brunn am Gebirge und Hall in Tirol sowie die EfR Partneranlagen in Graz und Klagenfurt. Mit rund 140 Beschäftigten in ganz Österreich wurden im Jahr 2019 an den Produktionsstandorten Nußdorf ob der Traisen und Langenwang gesamt 50.000 Tonnen bauchemische Produkte erzeugt.

2017 wurde der Standort in Nußdorf ob der Traisen um eine neue Lagerhalle erweitert. Im Jubiläumsjahr 2020 folgt der nächste Ausbau – eine Erweiterung und Modernisierung der Produktionsanlage. „Die Inbetriebnahme der neuen Anlage im Herbst 2020 wird ein großer Schritt in die richtige Richtung. Dabei denke ich an die Standortsicherung, die wirtschaftliche Unabhängigkeit und vor allem an eine nachhaltige Produktion,“ betont Mag. Andreas Wolf (im Bild links), Geschäftsführer der MAPEI Austria GmbH.

Verschiedene Produktlinien

Das Unternehmen setzt in Österreich auf 10 verschiedene Produktlinien. Die Produkteigenschaften dieses breitgefächerten Sortiments mit über 5.500 Produkten werden permanent weiterentwickelt und auf die Anforderungen der Bauwirtschaft abgestimmt. Von der perfekten Fliesenverlegung über die Betoninstandsetzung bin hin zu Abdichtungssystemen und Tunnelbau gibt es bei MAPEI Lösungen für die gesamte Baubranche. Unterschiedlichste Wellnesshotels wie zum Beispiel das Aqua Dome in Tirol oder auch Touristenattraktionen wie die KTM Motohall in Mattighofen zählen zu den MAPEI Referenzen.

Dass selbst bei den größten und wichtigsten Projekten des Landes auf die Qualität der MAPEI Austria GmbH gesetzt wird, liegt unter anderem am maßgeschneiderten Service. So gibt es etwa neben den modernst ausgestatteten Prüflabors an den Produktionsstandorten auch mobile Laborbusse. Diese garantieren eine flexible und individuelle Projektbetreuung sowie höchstes Know-how direkt auf der Baustelle! Dadurch zeichnet sich MAPEI als verlässlicher Partner für die Zukunft aus.

Quelle: MAPEI