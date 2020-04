500.000 Schutzmasken aus China nach Italien

Drucken

www.salonemilano.itFederlegnoArredo, Salone del Mobile.Milano und VNU Exhibitions Asia hoffen, dass diese Geste die Tatsache unterstreichen wird, dass nur durch gegenseitiges Helfen und Zusammenhalt die Herausforderungen und Gefahren, denen wir uns heute gegenübersehen überwunden werden. Jeder einzelne Beitrag nimmt im komplexen Kampf gegen eine enorme Bedeutung und einen enormen menschlichen Wert an das COVID-19-Virus, das die ganze Welt und insbesondere Italien zu dieser Zeit dezimiert, zu bekämpfen. Italien ein Land, das immer freundschaftliche Beziehungen zu China unterhalten hat und das Unterstützung für die chinesische Regierung geleistet hat, als die Epidemie in der Provinz Hubei ausbrach.

Die italienische Möbel- und Designindustrie hat in China im Laufe der letzten 20 Jahre erstaunliche Ergebnisse erzielt, und dies wurde auch dank der starken Bindungen und Freundschaft zwischen italienischen und chinesischen Fachleuten ermöglicht. Diese Initiative wird von VNU Exhibitions koordiniert, ist also nicht nur eine unschätzbare Geste der Freundschaft und ein Mittel, Italien in der heiklen Zeit zu helfen, sondern es ist auch Ausdruck des Wunsches und der Hoffnung, dass wir alle so schnell wie möglich wieder zusammenarbeiten könnend, um eine noch bessere rentable Ergebnisse für beide Länder erzielen zu können.

Quelle: Salone del Mobile