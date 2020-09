65 Jahre Miele in Österreich

Was haben Steve Jobs, Bill Gates, Rainhard Fendrich, Whoopi Goldberg, Donatella Versace und der Wiener Ringturm mit Miele Österreich gemeinsam? Für alle war 1955 das Jahr ihrer Geburtsstunde. Ein unglaubliches Jahr – der österreichische Staatsvertrag wurde unterzeichnet, das Burgtheater und die Wiener Staatsoper wiedereröffnet, Österreich wurde Mitglied der UNO und der ORF strahlte die erste, eine Stunde andauernde Fernsehsendung aus. In diesem besonderen Jahr kam es zur Gründung der Tochtergesellschaft des Familienunternehmens Miele in Österreich. Miele feiert dieses Jubiläum mit attraktiven Jubiläumsmodellen und einer 65 Tage Geld-zurück-Garantie.

Am Anfang stand ein Urlaub in Österreich

Ein Urlaubsaufenthalt von Kurt Christian Zinkann, Miteigentümer und Gesellschafter von Miele, im Jahr 1955 stand am Ausgangspunkt der Gründung von Miele Österreich. Anlässlich des Besuches einer Fachmesse für Hausgeräte in Österreich entdeckte er, dass mit Ausnahme von Miele die gesamte Branche vertreten war. Dies galt es zu ändern. Ein halbes Jahr später öffnete deshalb die Miele Zentrale in der Schwarzstraße in Salzburg ihre Pforten. Nach zehn Jahren beschäftigte Miele in Österreich bereits 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Grundlage des Erfolgs damals – wie heute – war vor allem die enge Zusammenarbeit mit dem Fachgroß- und Facheinzelhandel und ein dichtes Netz an Servicetechnikern.

Produktionswerk in Bürmoos

1962 wurde das erste Werk außerhalb Deutschlands in Bürmoos bei Salzburg gegründet. Es produziert Edelstahlkomponenten für andere Miele Werke in Deutschland. Ein weiterer Schwerpunkt gilt der Oberflächentechnologie. Beginnend mit 2018 wurde u.a. in Maschinen und Anlagen für die neue Einbaugeräte-Generation 7000 – beispielsweise für Geschirrspüler- und Herdblenden – investiert.

Neuer Hauptsitz in Wals bei Salzburg ab 1977

Zum 25-Jahr-Jubiläum hatte Miele bereits doppelt so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einen Umsatz von 39 Millionen Euro. Die erste Schilling-Umsatzmilliarde (72 Mio. Euro) konnte 1987 erreicht werden, bis zum Jahr 2000 wuchs der Umsatz des Unternehmens auf 145 Millionen Euro.

Im Jahr 1977 wurde der Hauptsitz von Miele Österreich von der Stadt Salzburg in das angrenzende Industriegebiet des Gemeindegebiets von Wals verlegt.

2006 wurde am Standort Wals ein neues Kunden- und Ausstellungszentrum eröffnet und 2012 ein zweites „Miele Experience Center“, wie diese weltweit heißen, in Wien.

Im September 2018 übernahm Mag. Sandra Kolleth die Geschäftsführung und startete mit der Präsentation des ersten autonomen Geschirrspülers mit automatischer Dosierung im Jänner in ein außergewöhnlich spannendes Jahr 2019 für Miele. Dem folgte der größte Produktlaunch der Unternehmensgeschichte, die Einführung der neuen Einbaugerätegeneration 7000 mit vielen intelligenten Assistenten, die den Kochprozess unterstützen. Anfang 2020 stieg Miele mit dem Triflex HX1 in das Produktfeld der kabellosen Handstaubsauger ein. Das 3in1 Gerät überzeugte auch die internationale Expertenjury und bekam den begehrten „Red Dot Award Product Design 2020“.

2020 erhält Miele Österreich im Jubiläumsjahr besondere Auszeichnungen

„Good news in difficult times“, das Familienunternehmen Miele beweist auch in sehr herausragenden Zeiten Stärke und Zusammenhalt – frei nach dem Motto „wir geben aufeinander acht“. Miele Österreich wurde von Xing in Kooperation mit Statista, kununu und dem Magazin trend zum besten Arbeitgeber gekürt. Dieses Ergebnis basiert auf einer im Herbst 2019 durchgeführten anonymen Onlinebefragung von Arbeitnehmern, trend Lesern sowie Mitgliedern der Karrierenetzwerke Xing und kununu.

Der Kundendienst Verband Österreich hat den Miele Kundendienst bereits zum 17. Mal mit dem KVA Service Award ausgezeichnet. Und last but not least hat die ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien – das größte österreichweite Ranking im Bereich Kundenzufriedenheit veröffentlicht, bei welchem Miele zum Kunden Champion 2020 ausgezeichnet wurde.

Mit attraktiven Jubiläumsmodellen und einer 65 Tage Geld-zurück-Garantie* feiert Miele Österreich das 65 Jahre Jubiläum.*Die Aktion gilt nur für ausgewählte in Österreich gekaufte Geräte, solange der Vorrat reicht. Die Rücknahme kann innerhalb von 65 Tagen nach dem Kauf unter Vorlage der Originalrechnung (Rechnungsdatum bis 31.12.2020) erfolgen. Eine Auszahlung erfolgt ausschließlich auf Konten in Österreich.

Miele Vertriebs- und Servicegesellschaft Österreich

Gegründet: 1955

Geschäftsführerin: Mag. Sandra Kolleth

Rechtsform: Miele Gesellschaft m.b.H.

Geschäftsjahr: 01.01. – 31.12.

Umsatz 2019: 218,3 Mio. Euro

MitarbeiterInnen:

Miele (ohne Werk Bürmoos): 448

Weitere Informationen finden Sie unter www.miele.at

Quelle: Miele