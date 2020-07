Ab 01. Juli 2020 vertritt die Handelsagentur Dietmar WALTER Rotpunkt Küchen in Österreich und Südtirol

Drucken

„Wir freuen uns sehr, Dietmar WALTER ab Juli in unserem Rotpunkt Team begrüßen zu können“, so Geschäftsführer Sven Herden.

„Dietmar WALTER ist in der Küchenbranche sowohl in Österreich als auch in Südtirol alles andere als unbekannt und bereits seit über 25 Jahren aktiv unterwegs, das vergangene Jahrzehnt für Regina / Rational Küchen. Ab dem 01. Juli können wir somit eine optimale Betreuung unserer bestehenden Handelspartner gewährleisten sowie den weiteren Marktausbau vorantreiben. Wir bei Rotpunkt Küchen stehen für eine große Produktvielfalt und einen sehr hohen Individualisierungsgrad. Unsere Unternehmensgröße erlaubt es uns trotz industrieller Fertigung höchst individuelle Kundenanforderungen zu realisieren und unsere Kunden bei der Umsetzung aktiv zu begleiten“, Herden weiter.

Seine „Premiere“ wird Dietmar WALTER in der Zeit vom 19. – 25. September 2020 während der Hausmesse in Bünde haben.

Rotpunkt Küchen in Österreich und Südtirol:

Dietmar WALTER

Bienengasse 24d

8501 Lieboch

Mobil: +43 664 25 64 049

Fax: +43 3136 63 8 94

E-Mail: office@dietmarwalter.at

www.dietmarwalter.at

www.rotpunktkuechen.de