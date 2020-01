ambiente – HoReCa Academy 2020: Auftakt mit Starbesetzung

Drucken

Kann die Form oder Farbe eines Tellers ein Gericht noch hochwertiger erscheinen lassen? Steigert das richtige Geschirr die Erwartungen an den Geschmack? Jozef Youssef ist überzeugt: Essen wird mit allen Sinnen erlebt. Ob es im Restaurant nach feuchter Erde oder nach Karamell riecht, im Hintergrund Vögel zwitschern, Wind rauscht oder das Whiskey-Glas schwer oder leicht ist – es ist das komplexe Zusammenspiel vieler sensorischer Anregungen, das über die Wahrnehmung von Genuss entscheidet.

Für die kommende Ambiente erarbeiteten Youssef, der ebenfalls als Sprecher auf der HoReCa Academy auftritt, und sein Team eine Umfrage mit dem Titel „Investing in designer crockery pays off: a study evaluating the perceived value of a dish in correlation with the price of the plate”. Insgesamt 1000 Personen aus unterschiedlichen Kontinenten wurden auf Wahrnehmungsabweichungen eines Gerichtes im Restaurant befragt – je nach Design, Form und Textur des Tellers.

Hospitality-Starbesetzung der HoReCa Academy

Was sind einzigartige Beispiele für den gedeckten Tisch im Gastraum? Wie sehen Gastronomie & Lobbys im Hotel der Zukunft aus? Was sind die Erfolgsrezepte internationaler Hospitality-Stars von heute?

Das vielfältige Programm der HoReCa Academy an allen fünf Messetagen reicht von erfolgreichen Ausstattungskonzepten renommierter Hospitality-Designer, neuen Ansätzen von Unternehmern bis hin zu vier Podiumsdiskussionen.

HoReCa meets Contract: Trendtouren mit Pierre Nierhaus

Für professionelle HoReCa-Einkäufer, die sich auf der Ambiente komplett ausstatten wollen, wird der Hospitality-Experte zusätzlich täglich eine Führung anbieten. Zu diesen kostenfreien „HoReCa meets Contract“-Trendtouren sind Interessierte täglich von 14 bis 15:30 Uhr eingeladen. Pierre Nierhaus zeigt bei seinen Touren neue Trends und Ausstattungskonzepte ausgewählter Front of House-Aussteller der Dining-Halle 6.0 und dem Living-Bereich der Ambiente. Infos und Anmeldung am Counter der HoReCa Academy, Halle 6.0, Stand D40.

Die HoReCa-Academy feiert mit einer Starbesetzung aus dreizehn Hospitality-Experten ihre Premiere

Die nächste Ambiente findet vom 7. bis 11. Februar 2020 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt