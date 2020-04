Auf das #TeamMAPEI ist Verlass!

Drucken

Die MAPEI Flexstores in Nußdorf ob der Traisen und Brunn am Gebirge bieten zahlreiche Vorteile und garantieren Ihnen Sicherheit:

24 Stunden Abhollager

Kontaktlose Abholung Ihrer Waren durch Zugang mittels Code

Rasche Verfügbarkeit der Produkte

Unkomplizierte Bestellung und Abholung

Darüber hinaus können auf das Lieferservice in ganz Österreich, inkl. Express-Lieferungen, zählen.

#stayathome Kids Mal-Contest

Sie haben noch keine Pläne für das anstehende Wochenende? Machen Sie mit Ihren Kids mit bei unserem Mal-Contest und gewinnen Sie ein Jahresabo für den neuen Disney+ Kanal. Dort gibt es spannende Filme, Serien und Unterhaltung pur für die ganze Familie!

Wie funktioniert´s?

• Eine der vielen Malvorlagen hier herunterladen und ausdrucken: https://bit.ly/2UGu9ql

• Mit Spaß und Freude kreativ ausmalen

• Ausgemaltes Bild fotografieren & auf Facebook posten mit dem Hashtag #mapeiaustria oder per Mail auf marketing@mapei.at

Auf alle Teilnehmer wartet eine kleine Überraschung. Zusätzlich wird unter allen Teilnehmern, die das Bild mit #mapeiaustria posten oder per Mail an marketing@mapei.at senden, ein Disney+ Jahresabo verlost. Teilnahmeschluss ist der 30. April 2020.

Druckfrisch eingetroffen: Die Preisliste für Baustoffprüfungen 2020

Die neue Preisliste für Baustoffprüfungen ist ab sofort erhältlich und als Download hier verfügbar: https://bit.ly/2UJBcic

Trotz der Ausnahmesituation führen wir weiterhin österreichweit Baustoffprüfungen für unsere Kunden vor Ort oder in eigenen Prüflaboratorien durch. Dank modern ausgestatteter Laborbusse ist es unseren hochqualifizierten Baustoffprüfern möglich alle Kunden auch vor Ort schnell, flexibel und zuverlässig zu betreuen. Hauptaugenmerk wird dabei auf die Einhaltung strengster Sicherheitsvorschriften gelegt!

Bestellung & Beratung telefonisch unter 02783/8891 oder per E-Mail unter bestellungen@mapei.at

Weitere Informationen finden Sie unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI