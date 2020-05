Ausgezeichnet: „Ewald Schillig“ ist „Top-Marke 2020 Haus & Wohnen“

Drucken

Thomas Bußkamp, CEO der EuroComfort Group, freut sich über die Auszeichnung so kurz nach dem Markenlaunch: „Das Ergebnis der Umfrage durch „TESTBILD“ zeigt, dass wir die Traditionsmarke Ewald Schillig nach kurzer Zeit zu neuem Leben erwecken konnten und dies bei den Kunden erfolgreich ankommt. Die Marke ist für uns seit jeher das Synonym für Premium-Polstermöbel. Die neu gelaunchte Kollektion vereint Traditionshandwerk und ein modernes Trend-Design, basierend auf aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Diese Strömungen sind bewusst in das Design der neuen Kollektion eingeflossen, um die Menschen in den aktuellen Lebenswelten abzuholen. Gerade jetzt in der Corona-Krise messen viele dem Zuhause und den Möbeln einen noch höheren Stellenwert zu. Es geht darum, sich rundum wohlzufühlen. Wir als führender Anbieter von Bett- und Polstermöbel sehen uns in der Verantwortung, Qualität und Langlebigkeit der Produkte mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis und einem zeitgemäßen, funktionalen Design zu verbinden.“

TESTBILD zeichnet die Premium-Marke „Ewald Schillig“ als Top-Marke „Haus und Wohnen“ in der Produktkategorie „Sofas“ mit dem ersten Platz aus.

Die neue Sofagruppe Iseo aus der aktuellen „Comfort Collection 2020+“

Die neue Sofagruppe Lucca aus der aktuellen „Comfort Collection 2020+“

Weitere Informationen finden Sie: www.eurocomfort.de

Quelle: EuroComfort Group