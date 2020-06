Bäder und Küchen aus einer Hand Nolte SPA ermöglicht im Export durchgängige Planungen

Drucken

Als Teil der Nolte Gruppe profitiert Nolte SPA von knapp 100 Jahren Erfahrung in der Möbelherstellung. Hier trifft Deutschlands beliebteste Küchenmarke* auf Fachkompetenz aus dem Badbereich: Leif Frömmichen, der in der Bäderbranche „von der Pike auf“ gelernt hat, ist seit Juli 2019 dabei und hat geholfen, Nolte SPA auf eine solide Basis zu stellen.

Doch warum produziert ein Küchenhersteller nun auch Bäder? Diese Frage kam bereits auf der Hausmesse von Nolte Küchen im vergangenen September auf. Dort hatte das Unternehmen ausgewählten Handelspartnern aus dem Export erste Prototypen präsentiert.

Bäder sind ein logischer Schritt

Geschäftsführer Eckhard Wefing erläutert die Gründung von Nolte SPA: „Immer wieder wollten Partner aus dem Projektgeschäft wissen, ob wir auch Bäder ausstatten können. Die Frage war nicht unbegründet, denn unsere Möbel kommen ja auch in Wohn- und Hauswirtschaftsräumen zum Einsatz. Bäder ins Programm aufzunehmen, war also ein logischer Schritt, den wir mit Nolte SPA konsequent gegangen sind. Nun kommt alles aus einer Hand. Räume können in durchgängig hoher Qualität und mit harmonierenden Oberflächen und Farben gestaltet werden.“

Die Badkollektion ist also in erster Linie, jedoch nicht ausschließlich für den Export konzipiert. In Nordamerika, Großbritannien, Dubai und vielen asiatischen Ländern ist die Nachfrage groß. Dort entstehen Wohnkomplexe mit Einheiten, die fertig möbliert an ihre Bewohner übergeben werden. Im März wurde Nolte SPA auf der kbb in Birmingham dem britischen Fachpublikum vorgestellt, kam bei dieser „Generalprobe“ sehr gut an. Die ersten Bäder sind mittlerweile platziert.

Handelspartner profitieren von Alleinstellungsmerkmalen

Nolte Küchen steht für einen durchgängig hohen Anspruch an Qualität und Design. Das Unternehmen ist bekannt für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine große Vielfalt, mit der sich Planungen ganz nach individuellem Bedarf und Budget realisieren lassen. Nun kommen auch Badkunden in den Genuss dieser Flexibilität.

Zu den Alleinstellungsmerkmalen des Küchenherstellers, die auf den Badbereich übertragen werden, gehört zum Beispiel das auf 150 Millimetern basierende Raster Matrix 150 für perfekte Ergonomie, optimierten Stauraum und ein durchweg harmonisches Design. Die Ausführung in der Variante MatrixArt steht für technisch ausgereifte grifflose Möbel.

Die Möbel sind für die Wandmontage konzipiert. Licht unterstreicht die Leichtigkeit und den wohnlichen Eindruck. Es kann z.B. an Spiegeln oder in der Griffleiste von MatrixArt eingesetzt werden, wie in dieser grifflosen Echtlack-Planung mit NOVA LACK in Nachtschwarz Hochglanz.

Als Standard werden Schränke innen und außen dekorgleich und mit farblich abgestimmter Dichtkante geliefert – ein kleines Detail mit großer Wirkung, das nun auch im Bad seine Stärken ausspielt: Feuchtigkeit und Staub können nicht in den Schrank gelangen.

Der Unterschied liegt im Detail

Das Spektrum hochwertiger Möbel aus dem Küchenportfolio wird fürs Bad gezielt ergänzt. Da gibt es zum Beispiel Spiegelschränke und maßvariable Funktionsspiegel. Waschtische mit serienmäßigem Siphonausschnitt und Kosmetikeinsatz oder auch praktische Highboards mit offenen Regalen und Fächern runden das Sortiment ab, das mit einer Vielzahl wohnlicher, farbkoordinierter Oberflächen punktet.

Nolte SPA hat maßvariable Spiegel und diverse Spiegel­schränke mit vielseitigen Lichtlösungen im Programm. Spiegel auf beiden Seiten der Türen bieten zusätzlichen Komfort.

Wie immer sind es auch im Bad kleine Details, die für Mehrwert sorgen. Für ein elegantes, zeitgemäßes Erscheinungsbild und mehr Komfort sind alle Möbel für die Wandmontage konzipiert. Schwerlastbeschläge garantieren bestmöglichen Halt. In den aus den Küchen bekannten Schubkästen und Auszügen finden sich zudem hochwertige Scharniere.

Licht unterstreicht die wohnliche Atmosphäre. Mit dem LED-System Emotion Light lässt sich nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Lichtfarbe stufenlos von kaltem zu warmem Weiß verändern.

Das System, das mit Gesten und per Fernbedienung gesteuert werden kann, kommt in Griffspuren, offenen Fächern, mit Spiegeln oder in Kombination mit einzelnen Schränken zum Einsatz. In der Schutzklasse IP 44 ist die Beleuchtung den Anforderungen eines Bades durchweg gewachsen.

Qualität Made in Germany

Nolte Küchen produziert ausschließlich in Deutschland und beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter, darunter viele Auszubildende. Der Hauptstandort in Löhne, wo das Familienunternehmen im Jahr 1958 von Konrad Nolte gegründet wurde, übernimmt auch den Vertrieb für Nolte SPA. Die Möbelherstellung erfolgt in zwei Werken, in Löhne und dem naheliegenden Melle, wo auch die hauseigene Logistik beherbergt ist – Ausgangspunkt für den Export in über 60 Länder weltweit.

Zu den Alleinstellungs­merkmalen, die Nolte Küchen bei Nolte SPA einbringt, gehört der innen wie außen dekorgleiche Schrank und die farblich abgestimmte Dicht­kante, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub verhindert.

Mit Nolte SPA setzen Handelspartner auf Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und zertifizierte Qualität Made in Germany. Gütesiegel wie das „Goldene M“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel, die strengste Maßstäbe bei der Prüfung ansetzt, garantieren die Sicherheit und hochwertige Verarbeitung der Möbel. Auch durch Schadstoffarmut ist gesundes Wohnen gewährleistet. Die Kastenmöbel von Nolte unterschreiten die festgelegten Grenzwerte deutlich und wurden deshalb in der Emissionsklasse A ausgezeichnet.

*Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Auftrag von n-tv. Nolte Küchen bekam den Titel im März 2019 bereits zum dritten Mal in Folge.

Inhaberin Maren Schmitt-Nolte und Geschäftsführer Eckhard Wefing freuen sich über den Neuzugang in der Nolte Gruppe: Nolte SPA ist eine logische Erweiterung des Portfolios und ermöglicht nicht zuletzt im Export die durchgängige Planung ganzer Wohneinheiten mit hochwertigen Möbeln aus einer Hand.

Leif Frömmichen ist seit Juli 2019 als Verkaufsleiter im Team. Der Badexperte half dabei, Nolte SPA von Beginn an auf eine solide Basis zu stellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nolte-spa.com

Quelle: Nolte SPA