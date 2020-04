Baubranche hat Dunstabzüge im Blick

Drucken

Entsprechend groß ist die Resonanz der Studie zu Dunstabzügen in Wohnküchen, die das Passivhaus Institut zusammen mit zwei weiteren Instituten und Naber erarbeitet und veröffentlicht hat. Auf Passivhaustagungen werden die Studienergebnisse ebenso diskutiert wie in Fachmagazinen der Bauwirtschaft, darunter “Bauphysik” und “Gebäude-Energieberater”.

Wünschen Küchennutzer ein Abluftsystem, um den Kochdunst aus dem Raum zu leiten, ist ein Wanddurchlass erforderlich. Vor allem in Passivhäusern ist dieser mittels innovativer Technologien so zu gestalten, dass er den Heizwärmebedarf kaum beeinflusst. Soll ein Umluftsystem realisiert werden, muss dieses eine hoch wirksame Filter-Technologie aufweisen, damit beim Kochen eine ähnlich effektive Geruchsminderung erreicht wird wie mit Abluft.

Fundiertes Hintergrundwissen für die Planung eines leistungsstarken und energieeffizienten Küchenlüftungs-Systems bietet Naber mit dem “Leitfaden Dunstabzugssysteme für Wohnküchen”, in dem die Ergebnisse des viel beachteten Forschungsberichts aufbereitet sind. Die Publikation ist als Printbroschüre erhältlich und steht auf der Lüftungstechnik-Webseite compair-flow.com zum Download bereit.

Die wichtigsten Erkenntnisse veranschaulicht ein Videoclip auf dem gleichen Informations-Portal. Auf compair-flow.com hat Naber für Küchenplaner, Architekten, Handwerker und Verbraucher spezielle Rubriken eingerichtet, deren Themenbeiträge den jeweiligen Informationsbedürfnissen entsprechen und die stetig mit aktualisiertem Fachwissen erweitert werden.

Wrasen vollständig erfassen

Der Leitfaden zeigt unter anderem auf, wie gut die einzelnen Bauarten von Dunstabzugshauben den Kochdunst (Wrasen) erfassen und gibt Hinweise zu den Volumenströmen, die für eine vollständige Erfassung nötig sind. Wandhängende Hauben erweisen sich demzufolge als vorteilhafter gegenüber Kochfeldabsaugungen. Auf die Besonderheiten für energieeffiziente Gebäude gehen die Empfehlungen explizit ein. Hier sind sowohl Umluft- als auch Abluft-Systeme möglich, wobei letztere einen etwas höheren Planungsaufwand bedeuten, weil auch für die Luftnachströmung zu sorgen ist.

In die jüngsten Produktentwicklungen von Naber, dazu zählen die Abluft- und Zuluft-Steuerung BIXO Balance®, der COMPAIR flow Turbo®-Mauerkasten und die Luftauslasstechnologie COMPAIR® Tower zur Abluftführung unter der Grasnarbe, sind die aktuellen wissenschaftliche Erkenntnisse ebenso eingeflossen wie das über Jahrzehnte generierte Know-how aus der unternehmerischen Praxis. Die eigene Forschung und Entwicklung in der Küchenlüftungstechnik und die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Instituten werden auch künftig Innovationen hervorbringen, die die Energieeffizienz der Systeme sowie den Komfort in Wohnküchen weiter erhöhen.

