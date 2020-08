„be rooted®!”: Lechner bringt langlebiges Glasdekor auf den Markt

Drucken

Arbeitsplatten und Rückwände sind zentrale Gestaltungselemente in der Küche. Mit dieser Produktphilosophie hat Lechner sich als einer der führenden Hersteller hochqualitativer Arbeitsplatten etabliert – und der Arbeitsplatte zu einem völlig neuen Image verholfen. Sie ist heute in vielen Materialien, Farben und Dekoren erhältlich und bringt so den individuellen Geschmack ihrer Nutzer auf den Punkt. Mit dem neuen Glasdekor „be roo-ted!®“ bekommt das Portfolio von Lechner nun ganz besonderen Zuwachs: einen langlebigen Farbton, der sich mühelos in ein Gesamtensemble modernen Wohnens einfügen lässt.

„be rooted!®“: eine langlebige Trendfarbe als Ruhepol

Der erdige, rotbraune Farbton weckt Naturassoziationen und er-innert an die Farbe des Waldbodens oder eines Baumstamms. Er erdet den Betrachter, führt zurück zu den Wurzeln. Die eigenen vier Wände werden mit „be rooted!®” zum achtsamen Ruhepol in einer rastlosen Welt.

„be rooted!®” ist die erste im COLORNETWORK® entwickelte „Sustained Color“. Ab sofort wählt in diesem Netzwerk jährlich ein interdisziplinäres Expertengremium aus Designern und Innenarchitekten eine Trendfarbe für Interior und Lifestyle, die sich durch Langzeitgültigkeit und Kombinationsfreude auszeichnet. Der Fokus dabei: Eine „Sustained Color“ wie „be rooted!®“ wird auch in zehn Jahren noch modern sein und die gesellschaftlichen Bedürfnisse widerspiegeln. Dieser Ansatz passt hervorragend in Lechners Designphilosophie und veranlasste den Spezialisten für Arbeitsplatten – neben anderen Unternehmen der Einrich-tungsbranche – zum Partner des COLORNETWORK®-Designverbunds werden.

Ideal für offene Wohnkonzepte

Gemeinsam mit den anderen teilnehmenden Unternehmen schafft Lechner einen nachhaltigen Verbund rund um die „be rooted!®”-Farbe. Dadurch, dass verschiedene Materialien und Produkte im Interior Design – von Möbelteilen, Arbeitsplatten, Fußböden, Sitzmöbeln, Kanten bis hin zu Leuchten und Accessoires – in einer „Sustained Color“ angeboten werden, wird die Planung von ganzheitlichen Wohnkonzepten für Innenarchitek-ten, Einrichter und Endkunden erheblich vereinfacht.

Nachhaltig in unterschiedlicher Ausführung

Lechner steuert zu diesem Designverbund Arbeitsplatte und Rückwand in unterschiedlichen Stärken bei. Der neue Farbton „189 be rooted!®” ist in den Oberflächen Glanz, Mezzo oder Satin erhältlich und ist gleich auf mehreren Ebenen nachhaltig. Die Langlebigkeit und Kombinierbarkeit der Farbe ist ein Aspekt. Der andere ist die regionale Herkunft, die durch ein Sustainability Statement für jedes Produkt dokumentiert wird. In den Ländern der D-A-CH-Region sind damit kurze Lieferwege verbunden, womit ebenfalls ein Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft geleistet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mylechner.de

Quelle: Lechner