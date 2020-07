Bei MAPEI ist immer etwas los

Drucken

Abkühlung gefällig?

Für die Abkühlung zwischendurch gibt’s im Juli & August gratis Stieleis an allen MAPEI- Standorten in Österreich:

• Brunn am Gebirge

• EfR Partnerlager Graz

• EfR Partnerlager Klagenfurt

• Hall in Tirol

• Langenwang

• Nußdorf ob der Traisen

Druckfrisch eingetroffen: Realtà MAPEI #2 2020

Die 2. Ausgabe 2020 unseres Kundenmagazins REALTÀ MAPEI ist ab sofort erhältlich:

• Bau-Qualität Made in Austria seit 40 Jahren

• Herausforderungen in der Corona-Zeit

• Top-Referenzen

• zukünftigen Online-Schulungen

• Produktinnovationen

• viele Einblicke in die MAPEI-Welt u.v.m.

Ab sofort online zum Download erhältlich: https://bit.ly/realta-mapei-nr2-2020

Natursteinverlegung im Innen- und Außenbereich am 23.07.2020

Sichern Sie sich jetzt die Teilnahme für das nächste MAPEI Online-Training.

Fachexperte Markus Leitner gibt einen Überblick und informiert Sie live über die Natursteinverlegung im Innen- und Außenbereich.

So funktioniert’s:

• Senden Sie uns eine Anmelde-E-Mail an office@mapei.at mit Ihrem Namen, Firma und Ihrer E-Mail-Adresse.

• Danach erhalten Sie einen Link mit dem Sie teilnehmen können.

• Im Anschluss erhalten Sie Schulungsunterlagen per E-Mail.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI