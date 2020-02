Beko setzt weiterhin auf eSports und verlängert die erfolgreiche Partnerschaft mit League of Legends

Drucken

„eSports ist die wohl am schnellsten wachsende neue Medienform der Gegenwart und füllt bereits größte Stadien. Daher freuen wir uns sehr, diese erfolgreiche Partnerschaft auch 2020 fortzuführen. Die Kooperation mit der League of Legends ist für uns außerdem eine sehr gute Möglichkeit, die junge Zielgruppe zu erreichen und die Digital Natives für eine gesunde Lebensweise zu begeistern – mit den LEC-Profispielern als Vorbild. Denn im Frühjahr 2019 hat eine Umfrage von Beko ergeben, dass sich 80 % der Kinder und Jugendlichen gesund ernähren würden, wenn sie wissen, dass ihren Vorbildern gesundes Essen auch wichtig ist,“ so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei Beko Austria.

Durch die weitere Zusammenarbeit soll vor allem die Bekanntheit der preisgekrönten Initiative „Eat Like a Pro“ weiter ausgebaut werden. Mit der Sensibilisierungskampagne möchte Beko das Bewusstsein für die weltweit rapide wachsende Zahl adipöser Kinder schärfen und helfen, diesen Trend zu stoppen. Sportliche Vorbilder sollen Kinder zu gesünderem Essen und auch zu einem aktiven Lebensstil motivieren – indem sie sich wie ein Profi bewusst ernähren.

League of Legends ist die Nummer eins im eSport und wird weltweit von mehr als 100 Millionen Spielern gespielt. Die Partnerschaft mit Beko umfasst die Rechte für die gemeinsame Erstellung von Inhalten zu gesunder Ernährung, die Integration in Live-Übertragungen, Aktivierungsrechte, Produktplatzierungen sowie die Nutzung der Marke und die Exklusivität in der Branche. Dank der großen globalen Reichweite wird Beko die Partnerschaft nutzen, das Thema gesunde Ernährung in den Fokus der ganzen Familie zu rücken und vor allem junge Menschen direkt zu erreichen.

Beko und League of Legends verlängern die erfolgreiche Partnerschaft

Alban Dechelotte, Head of Sponsorships and Business Development bei Riot Games EU, kommentiert die Partnerschaft mit den Worten: „Wir freuen uns, dass Beko die Partnerschaft als ‚Official Supplier‘ für das Jahr 2020 fortsetzt. Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam exklusive Inhalte erarbeitet, um unseren LEC-Fans gesunde Ernährung näherzubringen. Da dies bei der Community gut ankam, erweitern wir die Zusammenarbeit unter anderem auf ‚Live Like a Pro‘-Interviews mit LEC-Teammitgliedern, um zu zeigen, wie gut sich Profispieler auf ihre Spiele vorbereiten.“

Weitere Informationen finden Sie unter http://at.beko.com

Quelle: © Beko/Elektra Bregenz AG