belétage hamburg 2020 – Tolle Resonanz auf das Premierenevent

Nun ist die Premiere der belétage hamburg, Event für Stoffe & Design, erfolgreich Realität geworden. Am 4. und 5. Februar präsentierten in der Kuppel Hamburg 37 Aussteller aus acht Ländern (Italien, Schweiz, Frankreich, Belgien, Großbritannien, Niederlande, Deutschland und Österreich) den exakt 909 Fachbesuchern ihre neuen Kollektionen.

Passgenaues Konzept

Die Erfolgsfaktoren fügten sich wie ein Puzzle zusammen: Ein Einzugsgebiet mit Potenzial, engagierte Aussteller, stimmiges Inszenierungskonzept samt unkonventioneller Eventlocation und ein professioneller Veranstalter mit reichlich Branchen-Know-how. Dr. Barbara Leithner, bei Reed Exhibitions Österreich für B2B-Messen verantwortlicher Managing Director, meinte zu Messeschluss: „Es war ein mutiger, richtiger Schritt, mit der belétage nach Hamburg zu gehen. Maßgebliche Branchenplayer haben das Projekt mitinitiiert, der Standort Hamburg bietet ein Top-Einzugsgebiet, und last but not least hat die außergewöhnliche Venue samt effektvoller Inszenierung den Grundstein zum Erfolg gelegt. Es war ein feiner Event auf Topniveau, der viel Potenzial besitzt. Wir werden jetzt gemeinsam dieses Konzept weiterentwickeln und die belétage im deutschen Markt noch tiefer verankern.“

Impulsvortrag vom Markenexperten

Mit Spannung wurde am ersten Messetag Stargast Dr. Arnd Zschiesche erwartet. Die zahlreichen Zuhörer wurden vom locker vorgetragenen Impulsvortrag zum Thema „Ihre Leistung: Erstklassiger ‚Stoff‘ für Ihre Marke“ nicht enttäuscht und konnten einige Inputs mit auf den Weg nehmen. Dr. Zschiesche ist als führender Experte für Markenführung im DACH-Gebiet Geschäftsführer des „Büro für Markenentwicklung“ in Hamburg sowie Autor von 14 Sach- und Fachbüchern.

Exzellentes Ausstellerecho

Dem guten Eventverlauf entsprechend, waren die Aussteller sehr zufrieden. So sagte Heinz Wymetal-Fleischmann von der Englisch Dekor HandelsgmbH & Co KG: „Die belétage hamburg ist für uns ein ganz wesentliches Event, da wir bis jetzt noch keine Möglichkeit hatten, in Norddeutschland auszustellen und unsere Produkte zu zeigen. Den Rahmen, den Reed Exhibitions hier in Hamburg geschaffen hat, ist genial und gefällt mir sehr gut. Wir sind bei einer nächsten Ausgabe und die kommenden Jahre fix mit dabei.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.beletage-expo.de

Quelle: Reed Exhibitions, Foto: Felix Braune