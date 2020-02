berbel – Ergoline 2 erhält den PLUS X AWARD 2020

Drucken

Ihr edler Look korrespondiert perfekt mit den neuen Küchenfronten 2020. In der klassischen Kombination aus Edelstahl und individuell lackierter Glasfront zählt diese Dunstabzugshaube bereits zu den Topsellern. Kein Wunder, dass sie in kürzester Zeit in der 90 cm breiten Modellvariante in edlem Mattschwarz zu einem weiteren Liebling für Individualisten

avancierte und nun ausgezeichnet wurde.

Mehr als ein Blickfang

„Wir freuen uns über den renommierten PLUS X AWARD für unsere Kopffreihaube Ergoline 2 in Mattschwarz, denn dieser Dunstabzug passt sich problemlos jedem Küchendesign an“, erklärt CEO Karl von Bodelschwingh. Die internationale und unabhängige Fachjury des PLUS X AWARD, bestehend aus Fachredakteuren, Designern und Branchenexperten, prämierte die Ergoline 2 in den Kategorien: High Quality, Design und Bedienkomfort. Sieger beim PLUS X AWARD 2020 ist die Ergoline 2 der berbel Black Edition.

Leistung durch innovative Technik

Zu den herausragenden Markenmerkmalen gehört das patentierte berbel Prinzip, das für eine dauerhafte und effi ziente Beseitigung von Fetten und Kochgerüchen sorgt. Eine optimale Ergänzung bei der Kopffreihaube Ergoline 2 bietet die BackFlow-Technologie, die durch eine kreislaufartige Sekundärbelüftung Kondensatbildung an der schräg verlaufenden Dekorscheibe verhindert. Der Innenraum der Ergoline 2 ist ebenso exzellent verarbeitet. Ein integriertes

Dämpfungssystem sorgt dafür, dass sich die Klappe komfortabel öffnen und schließen lässt. Die Auffangschale aus Edelstahl ist einfach herausnehmbar und leicht zu reinigen. Einfach aufklappen, auswischen, sauber. Aufgrund des Zusammenspiels bewährter und neuester Technologien überzeugt die Ergoline 2 durch herausragende Leistungsstärke bei kleinstem Geräuschpegel.

Wie bei jeder dieser Hauben-Varianten ist die LED-Kochfeldbeleuchtung dimmbar. Ihre Farbtemperatur kann ganz einfach und präzise über die Bedienleiste gesteuert werden. Kühler für hellere Küchen, wärmer für dunklere Küchen – oder je nach Tageszeit und gewünschtem Lichtambiente. Die indirekte Rückwandbeleuchtung unterstützt die eingestellte Lichtstimmung. Die schräge Bauweise ist nicht nur ein Blickfang, sie sorgt vor allem dafür, dass der Kopf bei der Zubereitung und dem Kochvorgang genügend Freiraum hat.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: Berbel