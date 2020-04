berbel ist Made in Germany. Ein Bekenntnis zum Standort.

Drucken

Dass es dabei um hochwertige Dunstabzüge geht, die mit dem filterlosen, leistungsstarken berbel Prinzip und anderen effektiven Technologien. Die vor allem für beste Luftreinigung in der Küche sorgen. Hoch effizient, ohne störenden Lärm und ohne Saugkraftverluste.

Was steckt noch dahinter? – Was macht einen Dunstabzug erst zu einer berbel?

Der Lüftungsspezialist produziert im westfälischen Rheine Kochfeldabzüge, Kopffrei-, Einbau-, Deckenlift-, sowie Insel- und Wandhauben. Die berbel Produktvielfalt hält für jeden Kunden das passende Gerät bereit. Absolute Produktzuverlässigkeit und Qualität. Bei berbel wird jeder Abzug von Hand zusammengebaut. Teil für Teil, Schritt für Schritt. „Meine berbel ist so, wie ich sie will“ heißt es auf der Webseite. Hier kann der Kunde sich zu jedem Produkt informieren und sein Wunschgerät auch in wenigen Klicks mit einem Konfigurator zusammenstellen. Ob Größe, Betriebsart, Design, Farbe und Features, eine berbel ist individuell konfigurierbar. Wenn der Dunstabzug das Werk verlässt, erwartet den stolzen Besitzer ein Unikat, Made in Germany. „Standort Deutschland“ ist für das Unternehmen auch ein Versprechen. So entsteht ein Dunstabzug, der zum Teil des eigenen Wohnkonzepts wird. Die Frage, wie sich mit einem Produkt Lebensqualität und persönliche Anforderungen verbessern lassen, wird mit jeder berbel beantwortet.

Alle berbel Dunstabzüge werden in Rheine montiert, verpackt und versendet

Die Küche als integraler Teil der Innenarchitektur ist ein schon länger anhaltender Trend. Er wird aber erst dann zum sozialen Mittelpunkt, wenn er von Menschen ausgefüllt und gelebt wird. berbel Dunstabzüge stehen für das Leben in der Küche, für Diversität und Freude am gemeinschaftlichen Kochen. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr alternative Wohnmodelle etabliert. Die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern sich. Das zieht ein wachsendes Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen für alle Generationen nach sich. Aus Dänemark kommt der Begriff Cohousing, es entstehen Coliving-Wohneinheiten und Mehrgenerationenhäuser, die sich neben Patchwork- und Sharing Lebensformen platzieren. Neue Wohnformen verlangen aber auch, Räume und ihre Ausstattungen anders zu denken. berbel hat die Lösungen dort, wo gekocht wird. Die Dunstabzüge sind von hohem Designanspruch und technologischem Mehrwert für jeden Lebens- und Wohnstil. Denn auch in Zukunft steht die Küche immer mehr im Mittelpunkt des Miteinanders.

Beratung und Service, sowie die Umsetzung des individuellen Kundenauftrags.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel