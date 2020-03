berbel – neuer Seminarstandort in Süddeutschland

Drucken

Kompetenz ausbauen, Beratungsqualität erhöhen und Sicherheit in der Planung bieten, das sind die Grundlagen für den Erfolg im Verkauf von hochwertigen Produkten. „Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit gibt es schon seit Jahren. Viele gemeinsame und vor allem erfolgreich abgeschlossene Projekte haben den Gedanken reifen lassen. Der neue Standort in Süddeutschland ist somit der logische und konsequente nächste Schritt auf dem Weg“, erklärt Hans-Joachim Kalek, Vertriebsleiter bei Beckermann Küchen. Die große Anzahl an bereits eingegangenen Anmeldungen direkt nach Bekanntgabe der Schulungstermine zeigt, dass der Handel im Süden dieses neue Angebot sehr gut annehmen wird.



„Wir sehen im süddeutschen Raum starke Umsätze für berbel. Somit war es naheliegend, dass ein weiterer Akademie-Standort neben Rheine im Süden geplant wird“, erläutert Markus Wegmann, Vertriebsleiter berbel Ablufttechnik, die Zusammenarbeit bei diesem neuen strategischen Projekt. Perfekte Technik, modernes Design und energiesparende Funktionen zeichnen die vielfach prämierten berbel Dunstabzüge aus. Jeder Abzug ist handgefertigt und „Made in Germany“ im westfälischen Rheine.

In Laichingen werden auf 200 qm Showroomfläche und einem hochwertig ausgestatteten Seminarraum Produktvorteile und Kunden- Nutzen-Argumente sichtbar dargestellt. Neben dem technischen Grundwissen und der Umsetzung für das tägliche Beratungsgespräch präsentiert berbel hier in einem angenehmen Schulungsambiente das fast vollständige Produktportfolio an Dunstabzügen. Eine vollausgestattete funktionsfähige Beckermann Küche, hochwertige Küchenmodule und jede Menge Küchendetails mit darauf abgestimmten Arbeitsflächen von Spekva aus Dänemark runden repräsentativ das Angebot der Koopertionspartner ab.

v.l. berbel Vertriebsleiter Markus Wegmann, berbel Eigentümer Beat Ernst, berbel CEO Karl von Bodelschwingh, Spekva CEO Gert Rasmussen und Vertriebsleiter Beckermann Küchen Hans-Joachim Kalek

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel