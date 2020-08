berbel virtuell – Produktneuheiten ab dem 19.09.2020

Drucken

berbel, der Dunstabzugsspezialist aus Rheine/Westfalen, präsentiert ab dem 19.09.2020 die Produktneuheiten zum Küchenherbst 2020 virtuell unter www.berbel.de

Schulungen finden in der berbel Akademie seit Anfang Juni in kleinen Gruppen und unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen wieder statt. Die Entwicklung dieses Sicherheitskonzeptes führte auch zu der Entscheidung des Unternehmens, einen virtuellen Showroom zu gestalten.

„Wir als Industrieunternehmen und langjähriger Mitaussteller der area30 bedauern sehr, dass es dieses Jahr keine Präsenzveranstaltung in Löhne geben wird. Wir wissen um diese wichtige emotionale Komponente der persönlichen Kontakte und wie bedeutsam jedes Gespräch ist.“ Da die area30, die Leit- und Ordermesse des Küchenhandels in Löhne/Westfalen, dieses Jahr bedingt durch die Corona Pandemie abgesagt wurde, präsentiert berbel ab dem 19.09.2020 die Produktneuheiten zum Küchenherbst 2020 virtuell unter www.berbel.de

Quelle: berbel