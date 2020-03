Black Edition von berbel erhält den Red Dot Award 2020

Drucken

Die Farbe greift einen besonderen Trend in der Küchenbranche auf. Sie ist zeitlos und elegant zugleich und liegt bei Planern und Einrichtern hoch im Kurs. Mattschwarz steht für eine klare Designsprache und lässt sich in jeden Küchenstil integrieren.

Einer der größten Designwettbewerbe weltweit

Seit mehr als 60 Jahren bietet der Red Dot Award Gestaltern und Unternehmen eine Plattform für die Bewertung von gutem Design. Die Erfahrung und Expertise der Jury bei der Evaluierung ist unvergleichlich. Getreu dem Motto „In search of good design and innovation” haben sie jedes der rund 6.500 eingereichten Produkte einzeln getestet und gemeinsam über die Vergabe der Auszeichnungen entschieden. „Dass berbel prämiert wurde, zeugt von der guten Designqualität Ihrer Produkte“, so die Jury des Red Dot in ihrer Laudatio.

Gestalterische Qualität eint ausgezeichnete Produkte

berbel ist bekannt dafür, Trends frühzeitig aufzunehmen und in den Produktdesigns umzusetzen. Der mattschwarz pulverbeschichtete Haubenkörper und das matt satinierte Glas der Kopffreihaube Ergoline 2 setzen Akzente in der Küche. Mattschwarz ist auch der robuste Korpus der Kopffreihaube Formline. Die matten Oberflächen der Hauben absorbieren Licht. Ein Effekt, der eine angenehme Atmosphäre in der Küche kreiert. Generell sind berbel Dunstabzüge Objekte, die eine Bühne für unterschiedliche Farben, Materialien und Dekorationen in der Küche schaffen. Ihre Designs faszinieren und lösen Begeisterung aus – durch Form, Gestaltung und leistungsstarke Technik. „Mattschwarz erobert die Küchenwelt und macht das Arbeiten in ihr zum Erlebnis“, erklärt berbel CEO Karl von Bodelschwingh. „Wir sind sehr glücklich über die Auszeichnung. Einmal mehr wird die Erfolgsgeschichte designstarker und preisgekrönter Produkte für die Küche in unserem Hause fortgeführt.“

Herausragende Kompetenz und Qualität gewürdigt

berbel Ablufttechnik steht für qualitativ hochwertige Dunstabzüge – mit dem patentierten berbel Prinzip – und effektive Technologien für beste Luftreinigung in der Küche. Hohe Designansprüche und ausgezeichnete Qualität markieren die notwendige Differenzierung vom Wettbewerb. Der „Red Dot“ ist die Auszeichnung für hohe Designqualität.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel