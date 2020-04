Bleib gesund! mit PlasmaMade Raumluftfilter für Büros, Arztpraxen, Kitas/Schulen oder zuhause

Drucken

Schließlich überzeugen die innovativen PlasmaMade Filter mit der elektronisch gesteuerten Plasmatechnologie, ob als Einbaufilter in Dunstabzugshauben oder als Stand-Alone-Variante für kleine und große Räume. Auch Raum- und Objektplaner dürften nun hellhöriger werden, wenn es um gesunde, saubere Luft in Wohn- und Arbeitsräumen geht. Gesundheit im Fokus schafft Raum zum Umdenken und Handeln.

Für Büros, Gesundheitszentren, Kitas/Schulen und zuhause

Erprobte Plasmatechnologie für unterschiedlichste Anwendungsbereiche: Immerhin vereinen die PlasmaMade-Raumluftfilter verschiedene Technologien für ein bestmögliches Raumklima. Das PlasmaMade Air Purifier-System befreit die Luft in Räumen mit einer Fläche bis zu 300m² von Verunreinigungen – und ist dabei flüsterleise und langlebig. PlasmaMade reinigen die Raumluft – nicht nur von unangenehmen Gerüchen, sondern auch von Keimen, Krankheitserregern, Schmutzpartikeln und vielem mehr.

Anwendungsfälle im Einzelnen:

Arztpraxen / Gesundheitszentren

Angenehme Luft und ein gesundes Raumklima tragen zum Wohlbefinden von Patienten und Angestellten bei, selbst störende Gerüche von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verschwinden. Effektiv ist die hochmoderne Plasma-Technologie zudem gegen Krankheitserreger wie Pilzsporen, Viren und Keime. Der PlasmaMade Air Purifier eliminiert selbst kleinste Erreger von nur 0,3 Mikrometern Größe. https://weigert-industrievertretung.de/arztpraxen/

Kitas/Schulen

Die aktuellen Schließungen von Kindergärten und Schulen sprechen eine deutliche Sprache. Denn sie bestätigen, dass sich Krankheiten schneller ausbreiten, von der allgemein oft schlechten Luft in geschlossenen Räumen ganz zu schweigen. Die Belastung für Kinder und Lehrkräfte ist zu jeder Zeit immens. Abhilfe schaffen auf Oberflächen wie Tischen oder Böden Reinigungen und Desinfizierung, mit den PlasmaMade Filtersystemen kann zudem die Luft gereinigt werden. Eine Steckdose genügt und das mobile Luftreinigungssystem ist einsatzbereit. https://weigert-industrievertretung.de/schule-kindergarten/

Büros / Konferenzräume

Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit uvm. sind bekannte Auswirkungen schlechter Raumluft und behindern effektives Arbeiten. Ob Großraumbüro oder Konferenzräume, ein besseres Arbeitsklima schafft der mobilen Einsatz von PlasmaMade Air Purifier Raumluftfiltern. Sie schützen zudem vor Feinstaub, Keimen und Krankheitserregern. Selbstreinigend, flüsterleiste und durch eine bedarfsangepasste Leistungsregulierung überzeugen sie sogar zusätzlich im modernen Design und passen sich elegant dem Büro- oder Hotel-Ambiente an. Steckdose genügt! https://weigert-industrievertretung.de/buero/

Zuhause in Küche und Haushalt

In der Küche sorgt der PlasmaMade Filter in der Dunstabzugshaube gekonnt dafür, dass schlechte Gerüche und Fett bereits beim Kochvorgang beseitigt werden. Wichtiger Aspekt: Selbst eine Nachrüstung vorhandener Dunstabzugshauben, also auch Muldenlüftungen, ist in den meisten Fällen möglich, der PlasmaMade-Fachhandelspartner berät dazu gerne. https://weigert-industrievertretung.de/kuechen-haushalt/

Gesundheit im Fokus

Gesundheit gehört heute mehr denn je für viele Menschen zu einem ausbalancierten Leben, dies spiegelt sich auch in den Investitionen in die eigene Gesundheit wider. Die ausgereifte und erprobte, elektronisch gesteuerte Plasmatechnologie überzeugt genau aus diesen Gründen, Endverbraucher, Arbeitgeber, Dienstleister und Objektplaner/Einrichter gleichermaßen. Weiteres Plus sind fünf Jahre Garantie und die Wartungsfreiheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.weigert-industrievertretung.de

bzw. per Mail an Klaus Weigert k.weigert@weigert-industrievertretung.de

Quelle: Weigert Industrievertretung