Branchenplattform Iwofurn öffnet „Lounge“ zur IMM cologne

Auf der Lounge wird es täglich jeweils zwei Slots geben, die der Wissensvermittlung, der Kontaktpflege und dem Netzwerken zwischen Gastgeber Iwofurn, den Geschäftspartnern sowie deren Kunden dienen. An den vier Tagen des Lounge-Kalenders sind dabei: SHD und Go2B am Messemontag, Ametras Itec und Proxess am Dienstag, Hermes Einrichtungs Service und Bewidata am Mittwoch sowie Dein-Konfigurator und Morphe schließlich am Donnerstag, dem letzten Veranstaltungstag in der Lounge auf Stand 9B am Messe-Boulevard. Der Lounge-Kalender steht allen Interessierten auf der Iwofurn-Homepage unter https://iwofurn.com/de/events.php zur Verfügung.

Mit Verantwortlichen „aus der ersten Reihe“ zu den einzelnen Schwerpunktthemen hervorragend besetzt, wird die Gesprächsrunde von Iwofurn-Projektmanagerin Sandra Broszat und Geschäftsführer Dietmar Weber moderiert. Als Zielgruppe sieht die Holzgerlinger Plattform für die Möbelbranche strategische Entscheidungsträger – eben jene, die die umfassende Digitalisierung in den Unternehmen unserer Branche vorantreiben und umsetzen. Ausrichter Iwofurn ist auf die zu erwartende Nachfrage bestens vorbereitet und auf den fachlichen Diskurs gespannt!

