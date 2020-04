Brillux – Umfangreiche Schutzmaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter

Drucken

Um einen Beitrag zum weiteren Schutz von gefährdeten Personen zu leisten, hat sich Brillux unter anderem zu folgenden Maßnahmen entschieden:

Sowohl die Verkaufsberater als auch die Technischen Berater sind nach wie vor für die Kunden erreichbar und bearbeiten alle Anliegen im Homeoffice.

Die Niederlassungen sind zu den bekannten Dienstzeiten telefonisch erreichbar. Die Bestellungen werden wie gewohnt bearbeitet und zur Abholung an der Niederlassung bereitgestellt. Auf den persönlichen Kontakt wird dabei verzichtet.

Der Lieferservice wird in gewohnter Qualität geleistet, aber auch dabei persönliche Kontakte vermeiden.

Peter König, Geschäftsführer von Brillux, zur aktuellen Lage: „Bei aller Unsicherheit in dieser Zeit hilft uns ein diszipliniertes und verantwortungsvolles Verhalten: Die Eindämmung des Virus ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur solidarisch gelöst werden kann. Der Schutz und die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden stehen bei unserem Handeln an oberster Stelle.“

Deshalb hat Brillux an den Standorten und in den Niederlassungen sämtliche Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen sowie Seminare abgesagt. Interne und externe Termine werden verschoben oder finden telefonisch statt. In den Abteilungen wird, wo es möglich ist, zeitversetzt oder im Homeoffice gearbeitet.

Digitales Lernangebot

Trotz aller Einschränkungen des normalen Alltags muss eines jedoch nicht stillstehen: die Weiterbildung. Die derzeitige Situation bietet auch eine Chance, sich Themen anzunehmen, die sonst vielleicht zu kurz kommen. Über die Brillux Lernwelt können sowohl Kunden als auch Brillux Mitarbeiter auf über 200 digitale Lernangebote zurückgreifen – entweder am PC oder mobil über die Brillux App. Hier finden sich beispielweise Online-Kurse, Webinare oder Praxistipps-Videos.

Besonders hilfreich für Lehrlinge sind die Inhalte der Lernapp simpleclub: Mit über 100 Lernvideos, Übungsaufgaben und Spickzettel können sich die Lehrlinge auf ihre Prüfungen vorbereiten und insbesondere auch die schulfreie Zeit überbrücken – wann und wo sie wollen. Diese Inhalte sind in der simpleclub-App und zusätzlich auch in der Lernwelt abrufbar. Weitere Informationen zur Brillux Lernwelt: www.brillux.at/unternehmen/akademie/lernwelt/

Voraussetzung für die Nutzung der Lernwelt ist ein „Mein Brillux“-Account. Auf die simpleclub-App können Betriebe nach Abschluss der kostenfreien Brillux Ausbildungspartnerschaft zugreifen. „Wer seinen Mitarbeitern digitale Lernangebote zugänglich macht, sorgt für ein Mehr an Wertschätzung und fördert die Dynamik der betrieblichen Aus- und Weiterbildung. “Die Vorteile des digitalen Lernens werden in dieser herausfordernden Zeit besonders deutlich“, sagt Lukas Schulze Brock, Leiter der Brillux Akademie.

Weitere Informationen zur Brillux Ausbildungspartnerschaft: www.brillux.at/ausbildungspartnerschaft

