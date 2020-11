Brüsseler Möbelmesse öffnet in Kürze digital

Ja tatsächlich, am 7. Dezember um 9.30 Uhr öffnen sich Ihnen die Tore der digitalen Messe mit weitem Schwung. So können Sie doch noch auf Entdeckungsreise gehen, um Ihr Angebot für die kommende Saison vorzubereiten. Denn es fehlt uns allen: der persönliche Kontakt, die Neuheiten, die Tuchfühlung mit unserem Sektor. Darum hat die Brüssler Möbelmesse dieses digitale Treffen arrangiert.

Die Aussteller sehen schon voller Erwartung dieser neuen Art der Begegnung mit Ihnen entgegen. Darum melden Sie Ihren Besuch gleich an, und machen Sie einen virtuellen Termin aus. So bleiben Sie auf dem Laufenden und gehen zugleich 2021 gut vorbereitet an den Start.



Melden Sie Ihren Besuch und Live-Chat auf www.moebelmessebruessel.be

Quelle: Möbel Messe Brüssel