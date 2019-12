BVDM mit eigenem Stand auf der imm cologne 2020 / BVDM-Messetreff am 16.01.2020

Drucken

Vom 13. bis 19. Januar 2020 berät der Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM) am Gemeinschaftsstand (B09 gegenüber dem Messeboulevard Halle 4) über seine Arbeit für den Möbelhandel und steht den Fachbesuchern für Gespräche zur Verfügung.

Die Geschäftsführer des Verbandes, Thomas Grothkopp, Christian Haeser und André F. Kunz, stehen für einen Austausch über allgemeine Branchenthemen, aber auch rund um Fragen zur Wirtschaftslage, zu Rechtsthemen wie Kaufrecht, Gewährleistung oder AGB zur Verfügung. Für Fragen zu Leistungen und zur Ausbildung von Sachverständigen stehen Mitglieder des Sachverständigenrates von Montag bis Donnerstag zur Verfügung.

Die Fachschule des Möbelhandels ist ebenfalls am Gemeinschaftsstand vertreten. Dozenten und Schüler informieren über die Weiterbildungsangebote der Schule und über die Führungsakademie für die Möbelwirtschaft.

Traditionell am Donnerstag nach Messeschluss lädt der Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM) seine Mitglieder, die Studierenden, Dozenten und Absolventen der Möbelfachschule herzlich zu einem Get- together mit frischgezapftem Kölsch und Livemusik der Günther Mathern-Band ein. Der zweistündige Empfang am 16. Januar 2020 beginnt um 18:00 Uhr mit einer Begrüßung durch Messe-Geschäftsführer Gerald Böse und BVDM-Präsident Hans Strothoff.

Vereinbarung von Gesprächsterminen während der Messewoche unter +49 174 – 475 76 91 oder unter +49 221 – 940 83 50

Selbstverstänlich sind Besucher auch ohne vorherige Terminvereinbarung jederzeit am Stand willkommen!

Der BVDM auf der imm cologne 2020 (13. – 19. Januar 2020) Stand B09 auf dem Messeboulevard gegenüber Halle 4 mit folgenden Partnern:

– Fachschule des Möbelhandels (Möfa)

– Sachverständigenrat beim BVDM

– Interseroh Dienstleistungs GmbH

– Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH

– Thaddäus Rohrer Unternehmensberatung

– IWOfurn Service GmbH

Der Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM) ist die berufspolitische und branchenfachliche Interessenvertretung des Fachhandels mit Möbeln, Küchen und Einrichtungsgegenständen in Deutschland. Der Verband vertritt die Interessen von rund 8.500 Unternehmen an rund 10.000 Standorten mit ca. 100.000 Beschäftigten. Der BVDM ist Fachverband im Handelsverband Deutschland (HDE).

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnenundbuero.de

Quelle: BVDM