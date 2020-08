CARAT feiert 3. Sieg in Folge

Drucken

Die Zeitschrift markt intern zeichnete CARAT in ihrer aktuellen Umfrage vom Frühjahr 2020 als beste Software aus. CARAT belegt in 14 von 16 Kategorien Platz 1 und ging damit zum dritten Mal in Folge unangefochten als Testsieger in der Umfrage hervor. Mit einer Gesamtnote von 1,72 dominiert CARAT in der bundesweiten Umfrage unter Möbelhäusern und Küchenstudios das Feld der Wettbewerber.

CARAT: Jetzt TÜV-Rheinland zertifiziert

CARAT hat als erste Küchenplanungssoftware das TÜV-Rheinland Gütesiegel erhalten. Untersucht wurden die drei Bereiche Auftragsbearbeitung, Küchenplanung und 3D-Präsentation. Die CARAT-Software wurde von den Experten des TÜV-Rheinland auf Ergonomie, Gebrauchstauglichkeit und Gebrauchseigenschaften geprüft. In allen Bereichen erreichte CARAT den hohen vom TÜV-Rheinland definierten Qualitätsstandard.

CARAT in Österreich

Für den Vertrieb in Österreich ist Matthias Schaufler verantwortlich. Sie können ihn unter folgenden Kontaktdaten erreichen:



CARAT Technodat Ges.mbH

Oberndorfer Straße 35a / Top 19

A-5020 Salzburg

Tel.: +43 662 276265-300

Mobil: +43 664 4025037

E-Mail: m.schaufler@carat.at

Matthias Schaufler, CARAT Verkaufsleiter Österreich

