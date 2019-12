Christmasworld-Highlights fördern eine erfolgreiche Geschäftssaison 2020/21

Drucken

Frische Impulse für die Kundenansprache on- wie offline gibt zum Beispiel der Retail BLVD. Ebenfalls neu: Alle Weiterbildungsformate wie Fachvorträge oder Führungen finden direkt in den jeweiligen Sonderarealen unter dem Titel „Christmasworld Academy“ statt. Hier alle Highlights im Überblick:

Christmasworld Trends 20/21: family matters (Halle 11.0, C40)

Gemeinsam genießen, Feste feiern, schöne Momente teilen wird als Gegenpol zur digitalen Welt wichtiger denn je. Ausdruck findet dies in den drei Stil- und Farbwelten „green ritual“, „silken party“ und „happy get-together“. Sie eröffnen dem internationalen Deko-Handel viele Gestaltungsmöglichkeiten, um Kunden immer wieder mit neuen Sortimentszusammenstellungen zu überraschen. Das Trendareal ist die wichtigste Inspirationsquelle für die kommenden Farben, Materialien und Designs – ermittelt und in Szene gesetzt vom Stilbüro bora.herke.palmisano. Begleitend vermitteln Trendvorträge und Führungen mehr Wissen rund um die aktuellen Strömungen in der Mode und im Produktdesign, was den erfolgreichen Verkauf im eigenen Laden zusätzlich ankurbelt. Diese finden täglich statt – vom 24. bis 27. Januar 2020 jeweils um 11.00 und 13:00 Uhr sowie am 28. Januar 2020 um 12:00 Uhr.

Retail BLVD gibt neue Impulse für die Customer Journey (Galleria 0)

Wo holt sich der Kunde Inspiration? Was wünscht er sich beim Einkaufen? Welche Möglichkeiten gibt es, um on- und offline zu verbinden? Der Retail BLVD gibt konkrete Antworten. Entlang einer inszenierten Ladenstraße – mit den drei Häusern „Social Media Playground-“, „Convenience-„ und „Experience-House“ – informieren Experten des IFH Köln darüber, wie unterschiedliche Kundenbedürfnisse optimal bedient werden können. Täglich finden geführte Touren durch den Retail BLVD statt – vom 24. bis 27. Januar 2020 jeweils um 12:00, 14:00 und 16:00 Uhr sowie am 28. Januar 2020 um 11:00 und 14:00 Uhr. Start ist im „Market Square“, Galleria 0, A11. Außerdem lädt der zentrale Marktplatz zum Erfahrungs- und Wissensaustausch ein. Hier gibt es zusätzlich zweimal täglich Kurzvorträge zu den unterschiedlichen Shopper-Typen, die die IFH-Studie 2019 „Strukturwandel im Handel: Die Sicht des Konsumenten“ im Auftrag der Messe Frankfurt identifiziert hat. Vom 24. bis 27. Januar 2020 jeweils um 13:00 und 15:00 Uhr sowie am 28. Januar 2020 um 12:00 und 13:00 Uhr.

Decoration unlimited – Dark Ocean inszeniert tiefblaue Erlebniswelt (Galleria 1)

Stürmische Meereslandschaft trifft auf gemütliche Beachclub-Atmosphäre: Die zehnte Präsentation von 2dezign zeigt, wie mit festlicher Dekoration der maximale Wow-Effekt am Point-of-Sale entstehen kann. Die niederländischen Kreativen schaffen aus einem unerwarteten Mix von Themen und Produkten eine einzigartige Erlebniswelt. Besucher tauchen diesmal in eine tiefblaue Welt voller rauer Elemente des Ozeans umgeben von beeindruckender Weihnachtsdekoration ein – und erleben die Pantone Trendfarbe 2020 in allen Schattierungen.

Die Präsentation regt den Handel an, etwas Neues zu wagen. Das „Out of the box“-Denken gibt 2dezign im Auftrag der Messe Frankfurt an die Fachbesucher weiter. In täglichen Führungen um 11:00 und um 16:00 Uhr gehen sie darauf ein, wie die Eindrücke im eigenen Laden umgesetzt werden können. Sie geben Tipps, wie man in Konzepten und Farbwelten denkt, bevor es an einen zielgerichteten Einkauf für die Schaufenster- und Ladengestaltung geht.

Christmas Delights – Lukullisches ist gefragt (Halle 12.0)

Saisonale Köstlichkeiten werden verstärkt als attraktiver Mitnahmeartikel für das ganze Jahr gesehen und bieten den unterschiedlichsten Handelsformen zusätzliches Umsatzpotenzial. Insgesamt 18 Aussteller präsentieren sich in stimmungsvoller Weihnachtsmarkt-Atmosphäre, laden mit ihren Angeboten zum Entdecken und Probieren ein und bieten frische Ideen, die alle Sinne ansprechen.

Wertvolle Synergien: 1 Ticket bezahlen – 3 starke Messen besuchen

Das Christmasworld-Ticket berechtigt auch zum Besuch der Paperworld und Creativeworld vom 25. – 28 1.2020. Das Messetrio bietet die Chance, das Sortiment mit attraktiven Cross Selling-Produkten ganzjährig abwechslungsreich zu gestalten. Auf der Creativeworld, Fachmesse für den Hobby-, Bastel- und Künstlerbedarf, zeigen über 350 Hersteller aus aller Welt das gesamte kreative Spektrum an Materialien, Werkzeugen und Produkten. Die Paperworld, internationale Fachmesse für Papier, Bürobedarf und Schreibwaren, ist mit rund 1.500 Ausstellern aus 60 Ländern die einzige Messe, die die beiden Produktsegmente Office und Stationery gleichermaßen abdeckt. Ein Express-Shuttle zwischen Halle 9 & 11 und Halle 3 schafft eine schnelle Verbindung zur Paperworld – speziell zum Stationery-Angebot mit den neuesten Verpackungstrends.

Weiterer Informationen finden Sie unter: www.christmasworld.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt