Corona-Virus: Pkw-Neuzulassungen im März österreichweit minus 66,7 %

Drucken

Das Corona-Virus hat Österreich gesellschaftlich und wirtschaftlich massiv getroffen. Der Automobilhandel sowie Zulassungsstellen wurden Mitte März geschlossen.

Die Neuzulassungen sind daher im März in Österreich um 66,7 % eingebrochen – 10.654 Neuzulassungen wurden registriert, anstelle von 31.958 Neuzulassungen im März 2019. Auch kumuliert ändert sich das Bild kaum – minus 32,4 % gegenüber 2019, entspricht in Neuzulassungen 54.680 Stück von Jänner bis März 2020 gegenüber 80.855 Stück im Vorjahreszeitraum.

Toyota steigert Markanteil

Auch bei Toyota gibt es im März starke Rückgänge: 293 Fahrzeuge wurden neu zugelassen (-46,7 %), allerdings klettert der Marktanteil auf 2,8 %. Zusätzlich gibt es kumuliert – nach einem sehr guten Jahresstart – Rückgänge: 1.195 Neuzulassungen bedeuten ein Minus von 5,6 % gegenüber dem 1. Quartal 2019. In Sachen Marktanteil verzeichnet Toyota auch kumuliert Zuwächse und erreicht 2,2 % (+0,6 Prozentpunkte).

60 % Hybridanteil bei Toyota

Die Hybrid-Modelle sind bei Toyota nach wie vor Volumensbringer, sowohl bei den Neuzulassungen, als auch im Verkauf. So beträgt der Hybridanteil bei Toyota weiterhin knapp 60 %. Auch nach den ersten drei Monaten sind die Hybrid-Anteile bei den Modellen C-HR und RAV4 besonders hoch: Der C-HR hat einen Hybrid-Anteil von über 90 %, der RAV4 von über 80 %. Dahinter folgen die Modelle Yaris und Corolla mit jeweils über 60 %.

Heimischer Automobilhandel

Allgemeine Herausforderungen

Österreichweit steht der Automobilhandel aller Marken derzeit vor massiven Problemen. Die vorgeschriebene Schließung von Verkaufsstellen Mitte März trifft alle Handelsbetriebe sehr. Viele Unternehmer versuchen, den Geschäftsbetrieb telefonisch oder digital aufrecht zu erhalten. Sie stoßen jedoch schnell an die Grenzen, denn Kfz-Zulassungsstellen sind (zum großen Teil) geschlossen bzw. melden keine Fahrzeuge an. Viele Händler können dadurch bereits bestellte und zur Auslieferung bereite Fahrzeuge nicht an Kunden übergeben.

Ware mit Ablaufdatum

Der Automobilhandel ist wahrscheinlich eine der Branchen im Einzelhandel mit dem höchsten Kapitaleinsatz. Fahrzeuge sind freilich keine verderblichen Waren im klassischen Sinne, dennoch haben sie ein „Ablaufdatum“. Gerade Jung- und Gebrauchtwagen verlieren täglich an Wert und auch Lagerfahrzeuge binden enormes Kapital, das täglich finanziert werden muss.

Nur zu Verdeutlichung: Auf der Internetplattform willhaben.at werden aktuell knapp 20.000 Fahrzeuge mit Baujahr 2020 zum Verkauf angeboten, die nahezu zu 100 % als Jungwagen im Handel derzeit stillstehen und täglich an Wert verlieren. Insgesamt gibt es sogar knapp 100.000 Fahrzeuge, die aktuell von Händlern angeboten werden.

Bedeutung der Automobilbranche

Die Automobilwirtschaft ist eine Leitbranche der österreichischen Wirtschaft. Die Unternehmen der gesamten heimischen Automobilwirtschaft stehen für 315.000 Arbeitsplätze und erwirtschaften jährlich einen Bruttoproduktionswert von 43,7 Mrd. Euro. Alleine im österreichischen Automobilhandel (ohne Werkstätten) gibt es 48.000 Arbeitsplätze. Der Automobilhandel erwirtschaftet einen Umsatz von jährlich 30 Milliarden Euro.

Weitere Informtionen finden Sie unter www.toyota.at

Quelle: Toyota