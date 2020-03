Coronavirus – aktuelle Informationen

Drucken

Aktuelle Informationen von Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik.

Sehr geehrte Damen und Herren,

• wir bitten Sie regelmäßig die Homepage der Wirtschaftskammer www.wko.at/corona zu besuchen, um über Aktuelles informiert zu werden. Diese Homepage wird mit hohem Aufwand laufend aktualisiert.

• Wie wir hören, wird die GIS Gebühr bis auf weiteres ausgesetzt.

• Geschäftsschließungen bedeuten nicht Betriebsschließungen. Daher sind Kundenkontakte via Telefon und Internet selbstverständlich möglich. Es können Angebote gemacht und Bestellungen entgegen genommen werden. Auch Zustellungen an Kunden sind unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen möglich. Wir bringen dies nur in Erinnerung.

• Bezüglich des Themas „Mischbetriebe“ sind wir auch an diesem Thema dran.

Haben Sie bitte Verständnis, dass in Anbetracht der täglich dramatisch sich verändernden Situation wir hier nur auf uns bekannte Informationen reagieren können. Für unsere Empfehlungen können wir trotz sorgfältigster Erarbeitung und Prüfung keine Haftung übernehmen. Andererseits gibt es für diese Zeiten keine Beispiele und wir wollen mithelfen, die gewaltigen Unsicherheiten, die jeder von uns hat, etwas zu reduzieren.

Wir werden Sie weiter informieren, wenn uns bedeutende Neuigkeiten erreichen.

Kopf hoch!

Quelle: WKO