creativ 2020 im Messezentrum Salzburg: Für alle, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind

Veranstalter Reed Exhibitions erwartet rund 150 Aussteller aus dem In- und Ausland, die den Fachbesuchern ein breites und vielfältiges Angebot präsentieren werden, vor allem ihre Neuheiten aus den Bereichen Geschenkartikel & Souvenirs, Wohnaccessoires, Design- und Lifestyleartikel, Kunsthandwerk, Glas, Porzellan & Keramik, Heimtextilien, Floristik, Wellnessprodukte.

Lieblingsplätze und fantastische Highlights

Das 2019 erfolgreich realisierte Neukonzept der creativ Stadt wird fortgeschrieben und die Kooperation zwischen Veranstalter Reed Exhibitions und den kreativen Köpfen Alexandra Ehmer (headPro) und May-Britt Alroé-Fischer (Modepalast) geht in die nächste Runde. Die creativ, die Stadt der Ideen, wird auch dieses Mal in unterschiedliche Stadtviertel unterteilt sein (Alpin-, Chic-, Home- und Trend-Viertel) und dennoch wird einiges anders bei der Frühjahrsedition 2020.

Gespür für Trends und Innovationen

Für die Messebesucher gibt es neben den neuesten Geschenkartikeln, Wohnaccessoires und Lifestyleprodukten der Ausstellerschaft vor allem auch jede Menge Inspiration und Ideen zu Wohn-, Design- und Dekotrends. Denn stets im Kontext zu den vier Stadtvierteln Alpin, Chic, Home und Trend lässt die creativ auch einen Gesamtüberblick zu aktuell angesagten Farben, Materialien und Themenschwerpunkten entstehen. Passend zur Frühjahrsedition der creativ ist dies zum Beispiel die kreative Gestaltung des Gartenraums, insbesondere auch für Balkon und Terrassen kleinerer Größe.

Vier Stadtviertel beim Rundgang

Ob das junge, aufstrebende TREND-Viertel, das glitzernde und schmucke CHIC-Viertel, das traditionelle und touristisch ausgerichtete ALPIN-Viertel oder das HOME-Viertel mit seiner besonderen Wohlfühl-Atmosphäre – jedes Stadtviertel hat bei der creativ seinen ganz eigenen Charme. Und zwei Aussteller haben uns bereits jetzt verraten, welche Trends 2020 vorherrschen und auf welche Highlights sich die Fachbesucher freuen können.

Online Ticket ermöglicht mehr als 40% Ersparnis

Die creativ – die Stadt der Ideen ist am Freitag und Samstag, 28. und 29. Februar 2020, von 09:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag, 1. März, von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Das Online-Ticket gibt es bereits um 9,50 Euro, was eine Ersparnis von 6,50 Euro gegenüber dem Kauf an der Tageskasse bedeutet. Der Eintritt ist ausschließlich Fachbesuchern aus dem Handel und Gewerbe mit Branchennachweis vorbehalten. Private Konsumenten haben keinen Messezutritt!

