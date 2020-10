creativ salzburg – Ideen. Inspiration. Regionalität.

Mit den beiden Sonderthemen „X-Mas“ und „Regionalität“ verleiht Messeleiterin Tanja Lettner dem bereits bestehenden Konzept rund um die 4 Themenbereiche trend, alpin, chic und home eine neue Ausrichtung. „Weihnachten wird bei uns schon Ende Jänner groß geschrieben. Das Messezentrum Salzburg wird zum Dreh- und Angelpunkt der neuesten Weihnachtstrends für 2021.“, freut sich Lettner über den neuen Schwerpunkt. „Auch die Regionalität steht aktuell im Fokus! Das nehmen wir zum Anlass, besonders den regionalen Herstellern eine Präsentationsplattform für ihr einzigartiges Sortiment zu bieten.“

Zusätzlich zu dem neuen Termin vom 23. bis 25. Jänner 2021 ändert sich auch die Tagefolge der creativ salzburg. Sie wird 2021 erstmals von Samstag bis Montag stattfinden und nicht mehr wie bisher von Freitag bis Samstag!

Messezentrum Salzburg als neuer Veranstalter

2021 wird die creativ salzburg erstmals vom Messezentrum Salzburg veranstaltet. „Es sind viele Gründe, warum ich mich auf die creativ salzburg im Jänner 2021 besonders freue“ , sagt Alexander Kribus, Geschäftsführer des Messezentrum Salzburg. „Zum einen sind wir erstmals Veranstalter der creativ. Wir kennen sie gut, sie findet seit mehr als 25 Jahren in den Hallen des Messezentrums statt und mit Tanja Lettner organisiert eine Kennerin der Branche diese Messe. Zum anderen erweitert die creativ salzburg unser Messe-Portfolio um eine ganz neue Facette. Die B2B Orderplattform für den Wohn-, Geschenke- und Lifestylebereich ist so in Österreich einzigartig.“

Eckdaten der creativ salzburg

Samstag, 23. Jänner | 9.00-18.00 Uhr

Sonntag, 24. Jänner | 9.00-18.00 Uhr

Montag, 25. Jänner | 9.00-17.00 Uhr

