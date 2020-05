„Das Haus“ auf der imm cologne 2021: neuer Standort, neues Konzept, neues Thema

Drucken

2021 erwartet die Besucher der imm cologne ein Apartment-Haus mit zukunftweisenden Beispielen für neue Formen des urbanen Wohnens: Das Apartment HAUS. Zu der Jubiläums-Sonderausgabe werden gleich mehrere ehemalige Das Haus-Designer eingeladen, sich konzeptionell und gestalterisch an der Weiterentwicklung des Formats zu beteiligen. Durch die Autorschaft mehrerer Kreativer erhält die Wohnvision eine größere Komplexität. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt dabei das Rahmendesign von imm cologne-Creative Director und Designer Dick Spierenburg.

Um den Übergang zu neuen Themen zu markieren, wandert Das Haus an einen neuen Standort mit vielfältigem und hochkarätigem Umfeld: nach Pure Atmospheres in Halle 11.2. Passend zum Gesamtkonzept erhält Das Apartment HAUS auch inhaltlich mehr Spielraum, um den Diskurs zu einem aktuellen Interior Design-Thema gleich über mehrere Räume durchspielen zu können.

2021: Urban Living Konzept der Long oder Short Stay Apartments

Wohnen wird heute als ganzheitlicher Lebensbereich wahrgenommen, der Rückzugsbedürfnisse genauso wie soziale Aktivitäten, indoor wie outdoor, Entertainment wie Home Working umfasst. Neue Zukunftsherausforderungen für die Einrichtungsbranche stellen sich aber nicht nur bei der Integration des Home-Office in das traditionelle Wohnumfeld, sondern auch bei der Entwicklung von Modellen für ein „Neues Wohnen“, in denen Lösungen für die Wohnraumverdichtung gesucht werden.

2021 widmet sich die experimentelle Plattform für Interior Design daher einem Zukunftsthema, das die Stadtentwicklung immer stärker prägt: den Long oder Short Stay Apartments – innovative Angebote für temporäres oder permanentes Wohnen im urban verdichteten Raum.

Innovatives Event-Format mit Mehrwert für Messebesucher

Die imm cologne antwortet auf die Veränderungen des Hospitality-Marktes und schafft Raum für die neuen Konzepte ihrer Aussteller für Hotels und Lounges, Bars, Clubs und Restaurants. Die spannendste Entwicklung zeigt sich derzeit im Residential Interior Design. „Es entstehen neue Modelle für zeitlich und räumlich flexible Menschen, die für Wohnkonzepte wie Apartment-Häuser und Co-Living-Projekte aufgeschlossen sind“, so Dick Spierenburg, Creative Director der imm cologne. „Auf der imm cologne 2021 werden wir in einer Sonderausgabe des Design-Events Das Haus eine experimentelle Plattform auch für solch innovative Konzepte schaffen, um die für die Branche wichtigen Impulse aufzunehmen.“

Das Apartment HAUS wird an einer Reihe inspirierender Beispiele von Designer-Entwürfen und branded Apartments zeigen, wie private und öffentliche Räume solcher Wohnkonzepte des „Neuen Wohnens“ aussehen können.

Quelle: Köln Messe