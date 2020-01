Das sind die Highlights der DOMOTEX 2020

Drucken

Deshalb stehen bei dieser Veranstaltung all jene Eigenschaften des Bodens im Zentrum, die zum persönlichen Wohlbefinden beitragen und Natürlichkeit sowie Nachhaltigkeit in den Fokus rücken.

Das Angebotsspektrum reicht von Handgefertigten Teppichen, Webteppichen, Teppichböden, Fasern & Garnen über Elastische Bodenbeläge & Designbeläge, Parkett-, Holz- & Laminatfußböden bis zu Anwendungs- & Verlegetechnik, Outdoorbelägen sowie Fliesen. Vor allem in Halle 8, im Rahmen der Sonderschau Framing Trends, wird das Leitthema atmosphärisch umgesetzt und spürbar zu erleben sein.

ATMYSPHERE AUF SCHRITT UND TRITT

Böden bilden die Grundlage für alle Räume, in denen wir leben, arbeiten und unsere persönliche Atmosphäre schaffen. Entsprechend dem Megatrend „Gesundheit“ gewinnt ihr Einfluss auf unser individuelles Wohlbefinden in architektonischen Raumkonzepten zunehmend an Bedeutung. Eigenschaften wie gute Raumakustik, wärmedämmende Wirkung, angenehme Haptik, wohnklimatische und gesundheits-fördernde Eigenschaften, Nachhaltigkeit sowie natürliche und ästhetische Ausstattungsdetails zeichnen moderne Bodenbeläge aus.

Mit dem aktuellen Leitthema ATMYSPHERE präsentiert die DOMOTEX 2020 zusätzlich zu Produktneuheiten ein umfangreiches Angebot für die wachsende Nachfrage nach ganzheitlich gestalteten Interior Design Konzepten, bei denen Produkte für Boden, Wand und Decke aufeinander abgestimmt sind.



Der Geländeplan der DOMOTEX 2020

INSPIRIEREND, TRENDSETZEND, UNTERHALTSAM – DIE FRAMING TRENDS

Die Sonderausstellung Framing Trends in Halle 8 bietet inspirierende Inszenierungen zum Leitthema. Hier wird ATMYSPHERE in ideenreichen Präsentationen anschaulich dargestellt und eine lebendige Atmosphäre geschaffen, in der anregende Diskussionen stattfinden und neue Kooperationen entstehen können. Die Münchner Agentur Schmidhuber, die auf dreidimensionale Inszenierungen im Raum spezialisiert ist, hat als neues Format die sogenannten Contract Frames entwickelt: vier eingerichtete Themenräume, um das Leitthema noch greifbarer darzustellen. Sie sollen Architekten, Innenarchitekten und Planern als Inspirationsquelle dienen, indem sie praktische Anwendungen von ATMYSPHERE aufzeigen.

NuThinkers sind Studierende und Start-ups, die zum Leitthema passende Projekte vorstellen, wie Alexander Marinus, der umwelt-freundliche Jutefasern in unterschiedlichen Arbeitstechniken zu fantasievollen Gebilden verknüpft. Ein modulares Bodensystem, das individuelle und kühlende oder wärmende Entspannungsoasen im privaten und öffentlichen Raum erschafft, haben sich Studierende der Hochschule Hannover einfallen lassen und die Weißensee Kunsthochschule Berlin stellt Verknüpfungen aus Textilien vor, die an organische Strukturen erinnern. Die HAWK Hildesheim untersuchte für ihre Installationen, wie man die Kompetenzfelder Farbdesign, Lichtdesign und Innenarchitektur klug kombinieren kann. Das Start-up „paprfloor“ entstand aus dem Anspruch heraus, Fußböden in Messehallen nachhaltiger und umweltfreundlicher zu machen. In Zusammenarbeit mit einer Papiermanufaktur entwickelten die Gründer die Basis für ihre Papierböden, die sich individuell gestalten lassen und inzwischen weltweit für Messen zur Verfügung stehen.



NuThinkers-Projekt der HS Hannover

RAHMENPROGRAMM INFORMATIV, RELEVANT, ANREGEND – DIE DOMOTEX TALKS

An allen vier Messetagen finden von 11.00 bis 16.30 Uhr spannende Talks statt. Hier kommen erfahrene Experten zu Wort, ebenso wie die Gründer spannender Start-ups und Nachwuchsdesigner. Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick zu den Themen des Tages.

FREITAG, 10. JANUAR 2020 – SHIFT DIGITAL & CONNECTED IN THE CONTEXT OF ATMYSPHERE

Digitalisierung verändert die Architektur sowie die Arbeit von Architekten und Innenarchitekten entscheidend. Vernetztes Arbeiten und Methoden wie das Building Information Modeling (BIM) ersetzen Bewährtes und prägen den modernen Planungsprozess ebenso wie das parametrische Entwerfen. Die digitalen Veränderungen schaffen neue Möglichkeiten für modulares Bauen, für Prefabrication und Individualisierung, für Produkt- und Materialentwicklung sowie die Fertigung und damit für die Gestaltung von Architektur und Innenarchitektur. Doch was muss man während des Wandels alles im Blick behalten?

SAMSTAG, 11. JANUAR 2020 – SHIFT SOCIAL & ECOLOGICAL IN THE CONTEXT OF ATMYSPHERE

In der Generation junger, bereits etablierter Architekten und Innenarchitekten hat sich das Bewusstsein für deren Arbeit durch heutige Möglichkeiten und eine stärkere Verantwortung für Mensch und Umwelt entscheidend gewandelt. Mit ihrer Architektur wollen sie nicht mehr nur Räume und Atmosphären schaffen, sondern Einfluss nehmen sowie Identität erzeugen und sich bewusst vom Mainstream distanzieren. Im Mittelpunkt stehen verbesserte Lebens- und Aufenthaltsqualität, respektvoller Umgang mit den Ressourcen, Verringerung des ökologischen Fußabdrucks und Recycling sowie ein verändertes Verständnis von Raum.

SAMSTAG, 11. JANUAR 2020, 17.00 UHR – GEHEIMTIPP -ARCHITEKTUR IM DIALOG

Architektur im Dialog ist eine Diskussionsreihe der Lavesstiftung, die am Samstag, den 11. Januar 2020 um 17.00 Uhr auf der Sonderfläche Framing Trends in Halle 8 stattfindet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Nach der Begrüßung durch Dr. Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstands der Deutschen Messe AG, führt Wolfgang Schneider, Vorstandsvorsitzender der Lavesstiftung und Ehrenpräsident der Architektenkammer Niedersachsen, in die Thematik Architektur im Wandel ein. Danach hält der Augsburger Architekt Titus Bernhard einen Vortrag zum Thema „Von der Luxusvilla zum geförderten Wohnungsbau“. Zum Abschluss der Veranstaltung lädt Wolfgang Schneider alle Anwesenden zu einem Empfang ein.

PARKETT STAR – EINE AUSZEICHNUNG FÜR DIE BESTEN DER BRANCHE

Preisverleihung: Freitag, 10.1.2020, 17.00 Uhr, Halle 8

Auf der DOMOTEX 2020 werden zwölf Auszeichungen – darunter zwei Sonderpreise – an herausragende Handels- und Handwerksunternehmen aus der Parkettbranche vergeben. Die Preisverleihung des renommierten Branchenpreises findet am Freitag, den 10. Januar 2020 um 17.00 in feierlichem Rahmen statt. Der Höhepunkt der Veranstaltung wird die Ehrung einer prominenten Persönlichkeit der Branche für ihr Lebenswerk sein.

In insgesamt zwölf Kategorien geht der „Parkett Star 2020“ an Unternehmen und Unternehmer aus der gesamten Bundesrepublik und aus Österreich. Ausgezeichnet werden unter anderem die beste Parkettpräsentation, die gelungensten Neubauten, vorbildliche Generations-wechsel und die besten Events. Darüber hinaus vergaben die Juroren zwei Sonderpreise für außergewöhnliche Leistungen wie wegweisendes, innovatives Marketing. Die Preisträger gelten als außerordentliche Beispiele für kreatives, konzeptionelles und umsichtiges unternehmerisches Handeln – alle engagieren sie sich vorbildlich für Parkett und dessen Vermarktung.

GRÜNDLICH AUFPOLIERT – DER TREFFPUNKT HANDWERK

Ein Hotspot in Halle 13 ist der Treffpunkt Handwerk mit einem moderner gestalteten Standkonzept und branchenaktuellen Themen für den Arbeitsalltag in Zeiten der Digitalisierung. Hier können junge wie erfahrene Handwerker von der perfekten Networking- und Community-Area zum lebendigen Austausch mit Kollegen profitieren. Es gibt unter anderem noch mehr Live-Demos.

In interessanten Fachvorträgen berichten Spezialisten über aktuelle Themen aus der Praxis und stellen neue Lösungswege vor. Ergänzend dazu können sich Raumausstatter, Parkett- und Bodenleger, Maler und Lackierer über branchenrelevante neue Inhalte informieren. Zu den geplanten Themen gehören Digitalisierung, Fachkräfte und Nachwuchs, juristische Aspekte, Restaurierung, Marketing und vieles mehr.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Messe Hannover