Dein-Konfigurator kooperiert mit Loadbee

Kunden benötigen Informationen, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Produktinformationen von Marken und Herstellern punkten durch genaue Daten, hochwertige Mediendateien und ausführliche Produktdetails. Deshalb sind Händler online wie offline auf Hersteller-Content angewiesen. Stationäre Möbel- und Einrichtungshäuser erhalten diese verkaufsfördernden Hersteller-Informationen von Dein-Konfigurator GmbH (Zülpich) – Online-Händler über die Loadbee GmbH (Echterdingen). Zum Vorteil aller Wertschöpfungspartner kooperieren beide Unternehmen jetzt.

Mit nur einem Klick können Hersteller, die Loadbee oder Dein-Konfigurator nutzen, Endkunden sowohl im stationären Handel als auch beim Online-Shopping mit gleicher Datenqualität und identischen Marketingaussagen erreichen. Auch der Möbel- und Einrichtungsfachhandel profitiert: Online wie offline verfügen Händler nun über Produktinformationen aus beiden Plattformen, was Verkaufsgespräche vereinfacht und beschleunigt.

Dein-Konfigurator und Loadbee verfügen durch die neue Kooperation über einen immensen Fundus an Produktinformationen, die über alle Kanäle genutzt werden können. Eine Beteiligung an der neuen Plattform steht allen Industriepartnern aus der Branche offen. Dadurch werden die beteiligten Hersteller und Marken außergewöhnlich attraktiv für den Handel, der die Daten in seiner jeweiligen Omnichannel-Strategie sinnvoll nutzen kann.

Ihre bestmögliche Wirkung entfalten die Hersteller-Produktinformationen, weil sie die Kunden direkt im Augenblick der Kaufentscheidung erreichen – über Loadbee auf den Produktdetailseiten der Online-Händler, über Dein-Konfigurator am POS über den Magic Table oder auf Dein Etikett.

Die Kooperation eröffnet Loadbee und Dein-Konfigurator Zugang zu den Verkaufswegen des jeweiligen Partners: Während bisher bei Dein-Konfigurator der stationäre Handel im Fokus der Markterschließung steht, fokussiert Loadbee den e-Commerce und bringt verkaufsfördernde Produktinformationen direkt von der Industrie auf die Produktdetailseiten im Onlineshop der Einzelhändler. Ergänzt oder verändert eine Marke ihren Content im Editor auf der Loadbee-Plattform, erscheinen die aktualisierten Daten umgehend auf den Produktdetailseiten aller teilnehmenden Shops.

Hersteller, die ihre Produktinformationen über Dein-Konfigurator zur Verfügung stellen, können sich jetzt via Klick dafür entscheiden, ihren Marken-Content über Loadbee auch im Online-Handel zu präsentieren. Umgekehrt können Hersteller, die bisher ihren Content nur über die Loadbee-Plattform verteilen, ihre verkaufsfördernden Produktinformationen an die ‚Magic Table‘ und ‚Dein Etikett‘ im stationären Handel übermitteln. Alle Daten werden nur auf einer Plattform erfasst bzw. aktuell gehalten und kommen dennoch auf allen Kanälen zum Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dein-konfigurator.de oder unter www.loadbee.com

Quelle: Dein Konfigurator