Der Neue von elektrabregenz ist Spezialist in Sachen Hygiene und im Trocknen empfindlicher Kleidung

Für all jene, die nicht nur ihre Wäsche mit einem speziellen Hygieneprogramm waschen, sondern auch trocknen wollen, ist der neue elektrabregenz Trockner TKFS 83321 genau der Richtige. Ein spezielles Hygieneprogramm verhindert, dass sich auf der noch feuchten Wäsche Bakterien oder Keime bilden können und sorgt dafür, dass Kleinkinder oder Allergiker nicht damit in Kontakt kommen. Bei Hygiene steht die Effizienz der Trockenleistung im Vordergrund, eine gründliche Sterilisation der Wäsche erfolgt, wobei lebende Hausstaubmilben und Pollen abgetötet werden. Für Allergiker, Babys oder Pflegebedürftige ist dieses Programm immer zu empfehlen.

Sanftes Trocknen mit GentleTouch

Der TKFS 83321 ist nicht nur ein Spezialist in Sachen Hygiene, sondern auch einer für besonders empfindliche Kleidungsstücke oder aber auch Accessoires. GentleTouch ist eine innovative Trocknungstechnologie, die die Rotation der Trommel auf ein Minimum beschränkt. Die Kleidung wird getrocknet, indem zusätzlich Luft von unten auf die Wäsche strömt, während diese auf einem eigenen Board in der Trommel liegt. Das sorgt dafür, dass die Kleidung besonders schonend getrocknet wird. Und so können hier auch besonders empfindliche Kleidungsstücke, wie Sneakers, Accessoires, Taschen oder Hüte problemlos getrocknet werden. Mit der GentleTouch Technologie kann „Feinwäsche“ und sogar Kleidung mit dem Etikett „Nicht im Trockner trocknen“ (sofern sich auf dem Etikett weder der Hinweis „Nicht waschen“ oder „Nicht chemisch reinigen“ befindet) behandelt werden. Die Programme BoardDry und Seide trocknen nur im GentleTouch Modus. Die Programme Schonprogramm, Wolle, Bettdecken/Daunen, Outdoor/Sports, Mix oder Jeans können entweder alleine oder gemeinsam mit GentleTouch ausgewählt werden. Das Hygieneprogramm ist nicht mit GentleTouch kombinierbar.

Mit 16 Programmen kann der TKFS 83321 wirklich Einiges: Im Programm Outdoor/Sports lassen sich Funktionsstoffe und Fasern wie Spandex, Stretch und Mikrofaser optimal trocknen. In einem speziellen Nachtprogramm (Leise) wird die Wäsche besonders leise getrocknet. Auch untertags, wenn das Baby oder Kleinkind schläft, läuft der Trockner nun mit Flüstergeräuschen. Im Zeitprogramm kann eine gewünschte Zeit eingegeben werden. Das Gerät trocknet dann für die Dauer der vorgegebenen Zeit unabhängig vom Trockenheitslevel. Weitere Programme sind Baumwolle und Synthetik. Hinsichtlich des Trockenheitsgrades gibt es bei Baumwolle die Wahlmöglichkeit zwischen Extratrocken, Schranktrocken oder Bügeltrocken.

In der Aqua Wave Schontrommel wird die Wäsche wellenartig bewegt. So wird die Kleidung in jedem Programm sanfter behandelt und die Trockenleistung verbessert. Denn je schonender der Wasch- oder Trocknungsvorgang abläuft, desto mehr schont das die Wäsche – und die Lieblingsteile bleiben länger so wie sie sein sollen. Durch die Startzeitvorwahl arbeitet der Trockner auch dann, wenn keiner zu Hause ist.

Der elektrabregenz TKFS 83321 ist ein Kondensationstrockner mit Wärmepumpentechnologie. Der Tipp, dass die Trockner immer voll zu befüllen sind, da sie – egal mit welcher Ladung – immer gleich viel Energie verbrauchen, gilt bei ihm nicht. Denn wenn weniger Ladung in ihm getrocknet wird, verbraucht er auch weniger Energie. Die Prorammdauer verkürzt sich ebenso, wenn er nur teilbeladen wird. Mit einem Energieverbrauch von 176,9 kWh pro Jahr ist er von Haus aus schon besonders sparsam. Das ergibt die Energieeffizienzklasse A+++.

„Gerade jetzt ist das Thema Hygiene in aller Munde. Mit dem neuen elektrabregenz Trockner ist es möglich, die Wäsche auch hygienisch zu trocknen. Und das Besondere: Mit dem elektrabregenz TKFS 83321 können dank GentleTouch auch die empfindlichsten Kleidungsstücke getrocknet werden,” so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei elektrabregenz.

Produktmerkmale TKFS 83321:

Kondensationstrockner mit Wärmepumpentechnologie

Programme:

Baumwolle Bügeltrocken, Baumwolle Eco Trocken, Baumwolle Schranktrocken, Baumwolle Extratrocken, Synthetik Schranktrocken, Hygiene, Nachtprogramm, Zeitprogramm, Jeans, Mix, Outdoor/Sports, Bettdecken/Daunen, Wolle, Feines/Hemden, Seide, Board Dry

Ausstattung:

Füllmenge: 1 bis 8 kg

AquaWave-Schontrommel aus Edelstahl

Startzeitvorwahl: 0–24 h und Restzeitanzeige

Trommelinnenbeleuchtung

Trocknungskorb für Wolle und Seide

Knitterschutz

Automatische Abkühlung

Zusatzfunktionen:

Kindersicherung

Warnanzeigen: Filter reinigen

Wassertank voll

Trocknet auch die empfindlichsten Kleidungsstücke: Der elektrabregenz TKFS 83321. So funktioniert GentleTouch.

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrabregenz.com

Quelle: © elektrabregenz/Elektra Bregenz AG