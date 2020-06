Die Brüsseler Möbelmesse garantiert ohne Wenn und Aber: keine Messe? Geld zurück!

Drucken

Sehr geehrter Aussteller,

die Brüsseler Möbelmesse steht weiterhin für den 8. bis 11. November auf dem Terminplan. Anfang Mai teilten wir unseren Ausstellern mit, dass wir, um ihnen in Anbetracht der derzeitigen Gegebenheiten entgegenzukommen, die Fakturierung anpassen werden. Wenn wir das Standgeld normal schon im Juni fakturieren, machen wir das dieses Jahr erst im September. Dass soll den Herstellern die Zeit geben, sich erst mal auf dem Business zu richten.

Dies war jedoch nur ein erster Schritt, um den Herstellern in Zeiten dieser Coronakrise unter die Arme zu greifen. In Absprache mit dem Vorstand wurde beschlossen, den Sektor noch um ein Weiteres zu unterstützen. Wir bieten die Garantie, dass der für das Standgeld gezahlte Betrag komplett rückerstattet wird, falls die Möbelmesse 2020 wegen neue Maßnahmen der Belgische Regierung abgesagt werden muss. Damit trägt die Brüsseler Möbelmesse den größten Teil des finanziellen Risikos allein. Natürlich hoffen wir, dass die Messe wie vorgesehen stattfinden kann.

Wir sind auf jeden Fall optimistisch. Die Zahl der Infektionen in Europa geht trotz Lockerung der Maßnahmen weiterhin zurück. Die Wirtschaft kommt wieder in Schwung, und aus verschiedenen internationalen Forschungsstudien ist ersichtlich, dass die Verbraucher sich mit der Absicht tragen, Möbel zu kaufen. Das sind günstige Signale, die uns für die kommenden Monate positiv stimmen. Wir sehen uns also in Brüssel, vom 8. bis 11. November!

Mit freundlichen Grüßen,

Lieven van den Heede

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmessebruessel.be

Quelle: Möbelmesse Brüssel