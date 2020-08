Die erste Heimtextilien-Messe nach dem Lockdown

Drucken

Aussteller und Lieferanten haben die erste Heimtextilien-Messe in Deutschland nach den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sehr gerne angenommen. Die Fachbesucher erwartet ein breites Sortiment mit Ausblicken in die Herbst-/Winter-Saison und der Möglichkeit zu persönlichen Begegnungen und Networking.

Ein umfassendes Hygienekonzept sorgt für die nötige Sicherheit: Die Messe wird diesmal an drei, statt an zwei Tagen stattfinden. Außerdem ist die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt, Besucher müssen sich vorab anmelden. Ab Ende August finden Interessierte die entsprechenden Informationen in Form eines Messeguides auf der Website von SÜDBUND. Für die Anmeldung wird es, ebenfalls auf der SÜDBUND-Website, ein einfach und schnell zu bedienendes Online-Formular geben.

Neue Kollektionen für einen erfolgreichen Herbst

Mit Sambesi Plus präsentiert SÜDBUND auf den Wohntagen im September den Nachfolger der beliebten Teppichboden-Kollektion Sambesi 2. Die Fasern der Artikel werden mit dem nachwachsenden Rohstoff Mais hergestellt und sind dadurch besonders nachhaltig. Eine fortschrittliche Nanotechnologie-Lösung bietet permanenten Fleckenschutz, so lassen sich die Teppichböden dieser Kollektion besonders leicht reinigen.

Außerdem wird in Backnang die neue Stoffkollektion Herbst/Winter 2020/2021 vorgestellt, deren sämtliche gemusterten Stoffe exklusiv für SÜDBUND produziert wurden. Besonders hervorzuheben ist ein schwer entflammbarer, IMO-zertifizierter Samt-Artikel mit 100.000 Scheuertouren.

Neue Angebote und Infos zum digitalen Marketing

Nachdem der neue Marketingstand im Showroom bei den Wohntagen im vergangenen Januar großen Anklang gefunden hat, werden dort auch diesmal wieder die Experten von SÜDBUND bereitstehen und Interessierte zum Thema digitales Marketing beraten. Darüber hinaus liegt eine Broschüre bereit, die sämtliche digitalen Marketingangebote von SÜDBUND vorstellt. Neu sind eine preisgünstige Einsteiger-Website für Raumausstatter und ein optionaler Pflegeservice. Das heißt: Auf Wunsch betreut SÜDBUND die Partner-Websites seiner Fachgeschäfte in Zukunft nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich.

In bewährter Wohntage-Tradition steht im September wieder ein hochwertiges kulinarisches Angebot zur Stärkung bereit. Übrigens: Fachbesucher genießen die besondere Atmosphäre der Wohntage bei freiem Eintritt und freier Verpflegung.

