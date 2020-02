Die Küche ist integraler Teil der Innenarchitektur

Drucken

Dem Konsumenten bietet der Lüftungsspezialist mit den berbel Kochfeldabzügen, Kopffrei-, Einbau-, Deckenlift sowie Insel- und Wandhauben nicht nur Produktvielfalt, sondern auch absolute Zuverlässigkeit.

Schon mit den Motiven der Anzeigenkampagnen 2018 und 2019 hat berbel gezeigt, dass die Küche als integraler Teil der Innenarchitektur ein anhaltender Trend ist. Er wird aber erst dann zum Mittelpunkt des sozialen Miteinanders, wenn er von Menschen ausgefüllt und gelebt wird. Die 2018er und -19er berbel Anzeigenmotive erzählen Geschichten vom Leben in der Küche, von Diversität und der Freude am gemeinschaftlichen Kochen.

Die berbel Kampagne 2020 führt diesen Gedanken fort und nimmt sich der großen Frage unserer Gesellschaft an: Wie wollen wir wohnen? Und wie lässt sich mit einem Produkt die Lebensqualität der Menschen verbessern?

In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr alternative Wohnmodelle etabliert. Vielfalt und Heterogenität nehmen zu, die gesamten sozialen Verhältnisse verändern sich. Das zieht ein wachsendes Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen für alle Generationen nach sich. Aus Dänemark kommt der Begriff Cohousing, es entstehen Coliving-Wohneinheiten und Mehrgenerationenhäuser, die sich neben Senioren-WGs, Patchwork Houses und Sharing Lebensformen platzieren. Neue Wohnformen verlangen aber auch, Räume und ihre Ausstattungen anders zu denken. berbel hat die Lösungen dort, wo gekocht wird. Die Dunstabzüge sind von hohem Designanspruch und mit Mehrwert für jeden Lebens- und Wohnstil. In dem neuen Kampagnenmotiv zeigt berbel den alten und neuen Star aller Wohnmodelle: Die Küche. Generationenübergreifend, beständig und zukunftsweisend.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel