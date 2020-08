Die neue Normalität eröffnet den Locations der Messe München neue Welten

Drucken

Kurz nach dem offiziellen Lockdown und Veranstaltungsverbot in Deutschland begannen bereits mehrere Abteilungen bei der Messe München alternative Eventformate anzudenken, Ideen zu entwickeln und externe Anfragen zur Nut-zung der Locations der Messe München in der Coronazeit zu prüfen. Binnen kürzester Zeit wurden so das Autokino+ auf dem Freigelände Nord, das juristische Staatsexamen des Justizministeriums im ICM – Internationales Congress Center München und die IHK-Prüfungen im MOC Veranstaltungscenter realisiert.

Parallel lief die Akquise neuer Kunden für die kommenden Monate und Jahre natürlich weiter – mit Erfolg. Monika Dech, stellvertretende Geschäftsführerin der Messe München, freut sich, „dass sich zahlreiche Veranstalter bereits jetzt, in diesen speziellen Zeiten, auch mittel- und langfristig für unsere Locations entschieden haben. Das belegt eindrucksvoll, dass wir in der Branche ein hohes Ansehen und Vertrauen genießen, aber auch, dass die Menschen im Geschäftsleben auf jeden Fall wieder den direkten, persönlichen Kontakt auf Messen und Kongressen suchen.

„Hyper Bowl” von Juni bis September 2020

Bereits im April konnte mit der „Hyper Bowl“ ein neuartiges Format für das Messegelände gewonnen werden. Von Mitte Juni bis Ende September sind die Veranstalter Frank Foerster von der TFN GmbH und Holger Amann von der Fournell Veranstaltungstechnik mit einem Mixed Reality Studio inklusive einer 270 Grad LED-Wand zu Gast in der Halle C5. Das Studio kann für Dreharbeiten, Fotoshootings und Produktvorstellungen genutzt werden.

Im März 2021 wird es digital

Aber auch für das kommende Jahr konnte bereits ein Neukunde gewonnen werden. Am 24. und 25. März 2021 ist die GPEC® digital zu Gast auf dem Münchner Messegelände, nämlich im Conference Center Nord und in der Halle C6. Zu dieser führenden Fachmesse für die Digitalisierung der Inneren Sicherheit werden mehr als 2.300 Teilnehmer aus 28 Ländern und ca. 190 Aussteller aus über 20 Ländern erwartet.

