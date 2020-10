Die neuesten Wohntrends erleben- sedda erfolgreich bei den Partnertagen Oberfranken

Die Herbstmessen der oberfränkischen Polstermöbelhersteller fanden in diesem Jahr erneut als „Partnertage Oberfranken“ statt. Unter Einhaltung aller COVID-19-Vorschriften und eines strengen Hygienekonzepts gelang es den Veranstaltern, eine sichere Messeatmosphäre zu schaffen. So konnten sich die Besucher auf die präsentierten Wohnwelten fokussieren und drei Tage voller Möbeltrends genießen. Als Hersteller hochwertiger Polstermöbel stellte auch sedda seine Produktneuheiten vor.

Vor allem die vielen raffinierten Funktionen der TRENDsedda-Kollektion brachten die Besucher zum Staunen. Die beiden Kissenloungen AMADEO und AURORA standen dabei im Spotlight der Messe. Sie verbinden klares Design mit außergewöhnlichem Sitzkomfort und zahlreichen Relaxfeatures. So sorgen die elektrische Schlafbankfunktion und der Bigchair-Auszug auf Knopfdruck für mehr Platz zum Relaxen. Über die integrierte Powerstation können mobile Endgeräte ganz bequem aufgeladen werden. Mit der praktischen Querschläfer-Bettfunktion verwandelt sich das Sofa im Nu in ein komfortables Bett. So steht auch dem spontanen Übernachtungsbesuch nichts im Wege.

sedda Amadeo

Auch die Multifunktionstalente unter den Schlafsofas waren sehr gefragt. Die patentierten Systeme quick®, quickmulti® und easy® verwandeln in Sekundenschnelle ein Sofa in ein vollwertiges Bett. Insbesondere quickmulti® SANDRO sorgte für Begeisterung bei den Besuchern. In kompakter Form ist das Schlafsofa die perfekte Lösung für kleinere Wohnzimmer. Die quickmulti® Funktion ermöglicht Verwandlung in eine TV-Liegewiese und weiters in ein gemütliches Doppelbett. In Kombination mit dem Liegesofaauszug können sogar drei Personen auf SANDRO problemlos übernachten. Auch das neue easy® Schlafsofas CARLA überzeugte mit der patentierten Bettfunktion verpackt in neuem Design und mit eleganten hohen Füßen. Zudem sorgt die neue Polsterung mit Tonnentaschenfederkern für perfektem Sitz- und Schlafkomfort. Unter den Relaxgarnituren stach besonders der puristische Hochlehner REMUS hervor. Ergonomisch perfekt abgestimmt sorgen Relaxfunktionen in Sitz- und Liegeelementen für ein einzigartiges Entspannungserlebnis.

sedda Remus in Lugano Tanne

Im Schlafzimmer zählt das opulente Boxspringbett KING weiterhin zu den Highlights. Nicht nur sein vielseitig wandelbares Design, sondern vor allem der wahrlich königliche Schlafkomfort erhielt viel Lob seitens der Besucher. Die Polsterbetten PRINCE und BIRDY überzeugten ihrerseits mit leichter Optik und stilvoller Eleganz. Im Essbereich präsentierte sich derweil die Dining-Serie PEARLS im edlen Look.

„Wir können sehr zufrieden mit der diesjährigen Messe sein“, betont Geschäftsführer Roland Ragailler. „Die Stimmung war ausgelassen und unsere Produkte kamen sehr gut bei den Besuchern an. Insgesamt also ein voller Erfolg!“



sedda King

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: sedda