Die next125 Vitrine – ein moderner Klassiker für das Zuhause

Die next125 Vitrine begeistert in filigraner Optik mit zarten Rahmen in Onyxschwarz, getönten Frontscheiben aus Glas, einem extravaganten Griff in Lederoptik sowie seiner versteckten Scharniertechnik. Durch die optional erhältliche, dimmbare LED-Beleuchtung, die sich im Inneren an den Korpusseiten befindet, kommen die darin platzierten Elemente bewusst und stimmungsvoll zur Geltung.

Zeitlos-moderne Eleganz ‒ die next125 Vitrine

Die Wertigkeit der Vitrine zeigt sich auch im Innenleben: bei den Einlegeböden aus satiniertem Glas mit umlaufenden Passepartouts in Onyxschwarz spiegelt sich der hohe Designanspruch von next125 und die Liebe zum Detail deutlich wieder. Auch in Sachen Funktionalität haben die Designer mitgedacht und versteckten Stauraum durch geschlossene Schubladen ermöglicht. Integrierte Innenschubkästen und Innenauszüge mit Fronten aus Glas in Onyxschwarz, die mit hochwertigen Einlegematten aus Formvlies ausgestattet sind, schaffen Platz für Kleinigkeiten, die nicht sofort sichtbar sein sollen. Das mechanische Schub/Zug-Öffnungssystem TIP-ON vollendet das harmonische Gesamtbild und unterstreicht die moderne Anmutung der Vitrine.

Die Schubkästen und Auszüge der next125 Vitrine schaffen Platz für Kleinigkeiten und unterstreichen das zeitlose Design des Möbels

Die next125 Vitrine punktet zudem mit vielfältigen Planungsmöglichkeiten: Ob als Solo-Lösung mit eleganten Füßen oder, in der Version mit Sockel, integriert in eine Hochschrank-Zeile, kann man sie individuell in die Küchenplanung einbinden. Und natürlich ist das wertige Möbelstück ein Blickfang in jedem Raum, nicht nur in der Küche. Ob als Solitär im Mittelpunkt der Raumgestaltung oder auch als eleganter Bestandteil einer Bibliothek: die Planungsfreiheit ist grenzenlos.

Die next125 Vitrine als stilsicherer Bestandteil einer Bibliothek

Quelle: Schüller Küchen