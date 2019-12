Die Österreichische Möbelindustrie auf der imm cologne 2020

Drucken

Kombiniert mit einem feinen Feeling für exklusive Trends und edler Linienführung entstehen daraus Einzelstücke mit Charakter ebenso wie intelligente Planungs-Systeme. Diese hohe Kompetenz demonstrieren die Manufakturen und überwiegend mittelständisch geprägten Möbelbetriebe auch dieses Jahr wieder auf der imm cologne in Köln. Ob maßgeschneiderte Naturholzmöbel von TEAM 7 (Halle 11.3, Stand P030/Q039), handmade hergestellte Polster, Betten und Matratzen von ADA (Halle 10.2, Stand M091), ProNatura-Schlafsysteme des Premium-Anbieters Joka (Halle 9.1, Stand A031), Designpolster auf internationalem Top-Niveau von Wittmann (Halle 11.2, Stand M010), hochwertige Matratzen aus dem Hause Elastica (Halle 9.1, Stand A039) oder exklusive Outdoor-Sortimente von Karasek (Halle 10.1, Stand E051) – alle Betriebe aus Österreich punkten mit brillanter Qualität und hohem Designanspruch.

Individuell, innovativ und modern

„Zusätzlich zu den exklusiven Produkten überzeugt die heimische Branche auch mit einem konsequenten Innovationsmanagement rund um Formgebung und Funktionalität, flexiblen Fertigungsstrukturen sowie einem umfassenden Kundenservice“, unterstreicht Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. So glänzen die Manufakturen und Herstellerunternehmen aus Österreich, neben ihrer Handwerkskunst, vor allem mit Vielfalt, individuellen Ausführungen sowie kreativen Entwicklungen. Sie haben sich mit zahlreichen patentierten Funktionen weltweit einen Namen gemacht. Ob Dockingstationen im Sofa, smarte Funktionen rund ums Sitzen und Wohnen, Media-Möbel im Naturlook oder ergonomisch perfekte Schlafsysteme – die Österreichische Möbelindustrie entwickelt sich immer mehr zu einem Taktgeber in den Bereichen Funktionalität, wandelbare Einrichtungssysteme und natürlicher Lifestyle.

Wohngesund, nachhaltige und hochwertig

Denn Möbel aus Österreich stehen auch für führende Umweltstandards. So nimmt zum Beispiel die Bedeutung von wohngesunden Möbeln aus nachhaltiger Fertigung beim Möbelkauf spürbar zu. Auch hier spielen Möbelhersteller aus dem schönen Alpenland in der obersten Liga mit. Gelebte „green economy“ zeichnet nahezu alle heimischen Produktionsbetriebe aus. Sie gehören zu den Schrittmachern der Branche und setzten beim Thema Ökologie neue Standards. Als Holznation – knapp die Hälfte des Landes ist bewaldet – sind sie fest mit der Natur verwurzelt und bestechen mit einem feinsinnigen Gespür für das Naturmaterial und dessen Verarbeitung.

Zuverlässig, präzise und flexibel

Bestens geschulte Mitarbeiter und eine schlagkräftige Logistik runden das Leistungspaket der Möbelhersteller aus Österreich ab und bilden die Basis für das hohe Image ihrer Möbel. Denn das Gütezeichen „made in Austria“ ist weltweit gefragt. Die Betriebe haben sich als zuverlässige Partner mit Vorzügen wie verbriefte Qualität, präzises Arbeiten und einem Top-Kundendienst in allen Märkten

einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Niedrige Reklamationsquoten, zuverlässige, termingerechte Lieferungen sowie die Möglichkeit Kundenwünsche flexibel und schnell in der Fertigung umzusetzen, zeichnen die Unternehmen aus. Denn in Österreich wird Werterhaltung noch großgeschrieben.

Quelle: Österr. Möbelindustrie