Die Onlinepräsenz der Möbelhauser

Seit 2. Mai dürfen alle Geschäfte in Österreich wieder öffnen. Dementsprechend groß ist aktuell auch die Nachfrage in den heimischen Möbelhäusern. »OBSERVER« hat sich für Sie angesehen, welcher Möbelhändler in Österreich seit der Wiedereröffnung online am präsentesten war und wer die positivsten Reaktionen bekam.

In dem beobachteten Zeitraum (02.05. – 25.05.2020) erhielt Branchenprimus IKEA mit 66,7 % die mit Abstand meiste Online-Präsenz. XXXLutz landet mit 12 % auf Platz 2. Dahinter reihen sich kika (6,2 %), Möbelix (5,6 %) und Leiner (5,1 %) ein. Weiters können Mömax (2,7 %), Dänisches Bettenlager (1,3 %) und Betten Reiter (0,4 %) Web-Erwähnungen vorweisen.

XXXLutz als Sympathieträger Nr. 1

Wirft man einen Blick auf das Sentiment, so fällt auf, dass sich besonders XXXLutz über positive Reaktionen freuen darf. Mit einem positiven/neutralen Anteil von 83,9 % und einem geringen negativen von 16,1 % lässt man sogar Marktführer IKEA (Pos./Neutral: 48,6 % / Neg.: 51,4 %) deutlich hinter sich.

Ähnlich gute Sentiment-Zahlen kann nur noch Möbelix vorweisen (Pos./Neutral: 80,6 % / Neg.: 19,4 %). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die zur XXXLutz-Gruppe gehörende Marke über eine deutlich geringere Online-Präsenz verfügt.

Anlass zur Kritik gab es bei XXXLutz in Bezug auf die Lieferung von Online-Bestellungen und die Nichtverfügbarkeit von bestimmten Produkten. Das negative Sentiment von 51,4 % bei IKEA ist vor allem auf lange Warteschlangen, das Nichteinhalten von Abständen und auf zu wenige Sicherheitsvorkehrungen in den ersten Tagen der Wiedereröffnung zurückzuführen.

IKEA wurde am meisten vermisst

Die »OBSERVER« Marktforschung vom April widmete sich auch der Frage, welcher Einrichtungshandel während des Lockdowns am meisten vermisst wurde. Dabei gaben die Österreicher an, sich besonders nach IKEA mit 32 %, XXXLutz mit 25 % und kika mit 6 % zu sehnen.

