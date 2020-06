“Die Renaissance des Kochens und der Küche” – Shutdown löst Investitionsschub in Küchen aus

Drucken

Im Zuge der derzeitigen Situation untersuchte STRASSER Steine mit Hilfe von zwei Experten – Ernährungswissenschaftlerin & Foodtrendforscherin Hanni Rützler und Marktforscher Prof. Dr. Werner Beutelmeyer – die aktuellen Trends im Bereich „Küche & Kochen“ sowie die Auswirkungen der Coronakrise und des Shutdowns auf diese Themenbereiche.

KOCHEN IN DER CORONAKRISE

„Mit der Coronakrise erleben große Teile unserer Gesellschaft nicht nur die vielzitierte ‚Entschleunigung‘, sondern vor allem eine Dekonstruktion des Alltages. In Zeiten wie diesen zeigt das Thema Essen wieder mal eine seiner vielen starken, kreativen Seiten – neben der sozialen auch seine strukturgebende“, so die Foodtrendforscherin Hanni Rützler über die Entwicklungen der Shutdown-Phase.

Bedingt durch den Shutdown und das Home-Office hatten die Menschen in den letzten Wochen endlich genug Zeit, um in den eigenen vier Wänden zu kochen. Viele Frauen sowie Männer hatten in dieser Situation ihre Leidenschaft am Kochen und Experimentieren in der Küche entdeckt. Wie Hanni Rützler feststellt, „für viele war es eine Premiere, für andere eine Chance, sich mal in der Küche auszutoben, unterstützt von unzähligen Kochvideos aus dem Internet sowie interaktiven Kochanleitungen.

STUDIE „DIE TRAUMKÜCHE DER ÖSTERREICHERINNEN“

Diese Entwicklungen bestätigt sowohl der jährliche Foodreport von Hanni Rützler, der bereits Online unter www.zukunftsinstitut.de verfügbar ist, als auch die Ergebnisse der neuen STRASSER Steine-Studie zum Thema „Die Traumküche der ÖsterreicherInnen“. Die Studie über die aktuellen Küchentrends sowie den Wunschfokus der ÖsterreicherInnen wurde vom market-Institut – unter der Leitung von Prof. Dr. Werner Beutelmeyer – als Onlinebefragung im Mai 2020 an etwa 1000 Usern durchgeführt.

Details zur Studie finden Sie hier: STRASSER Steine_Auszug Studie Werner Beutelmeyer_Traumküche der ÖsterreichInnen

Naturstein-Snow-Desert-Leather-Look

INVESTITIONSSCHUB IN EINE HOCHWERTIGE KÜCHE

Die Ergebnisse der STRASSER Steine-Studie zeigen, dass für 47% der Bevölkerung die Küche bzw. die Wohnküche der wichtigste Raum ist, wenn es um größere Investitionen geht. Laut der Studie plant zudem fast die Hälfte der ÖsterreicherInnen, in den nächsten Jahren in ihre Küche zu investieren. „Durch die Entwicklungen der letzten Wochen stieg die Wertschätzung der KonsumentInnen für hochwertige Küchenausstattung und somit der Qualitätsanspruch an Küchenarbeitsplatten“, so Werner Beutelmeyer über die Ergebnisse der Studie. „Durch den Shutdown und mehr Zeit zu Hause erlebt die Küche eine wahre Renaissance, wodurch in den nächsten Jahren die Küchenausstattung für viele ganz oben auf der Einkaufsliste stehen wird.“

Die Studie zeigt, dass 43% der ÖsterreicherInnen planen, in den nächsten Jahren die Küche zu erneuern oder Teile davon zu ersetzen. In den kommenden 1-2 Jahren ist dadurch ein Investitionsschub von 15% und in den nächsten 3-5 Jahren von 25% der Bevölkerung im Bereich Küche zu erwarten.

TRAUMKÜCHE MIT NATURSTEIN

Die Wunschküche der ÖsterreicherInnen zeigt sich groß, hell, mit viel Stauraum und einer hochwertigen Arbeitsplatte. Für rund 30% der Befragten ist eine hochwertige Küchenarbeitsplatte aus Naturstein – neben „große Küche mit genügend Platzangebot“ (34%) und „großer Stauraum“ (31%) – eine der drei wichtigsten Komponenten ihrer Traumküche.

„Mit dem steigenden Qualitätsanspruch an Küchen nimmt auch der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit und natürlichen Materialien zu. Die Küchentrends zeigen, dass Naturstein das neue Gesicht der Küche ist“, so Johannes Artmayr, Geschäftsführer von STRASSER Steine. Die Studie beweist, dass die Mehrheit (61%) von Personen, die der Küche einen besonders hohen Wert zuschreiben, auf eine Arbeitsplatte aus Naturstein setzt. „Ein enormer Vorteil ist auch die individuelle Struktur und einzigartige Farbstellung von Naturstein, wodurch jede Arbeitsplatte und somit Küche zu einem Unikat wird“, so Johannes Artmayr über die Vorteile von Naturstein in der Küche.

Naturstein-Alpengrün-poliert

DIE MARKE: STRASSER Steine

Im Rahmen der Studie wurde ebenso die Bekanntheit der Marke STRASSER Steine untersucht. Sowohl spontan (44%) als auch gestützt (67%) konnte STRASSER Steine im Vergleich zu den Mitbewerbern mit starker Bekanntheit unter den befragten Personen punkten. „Wir sind unglaublich froh und stolz darauf, dass wir den Bekanntheitsgrad unserer Marke mit innovativen Designs und attraktiven wie auch regionalen Natursteinen steigern konnten“, so STRASSER Steine Geschäftsführer über das Ergebnis.

Prof. Dr. Werner Beutelmeyer –Hanni Rützler– Johannes Artmayr

