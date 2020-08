Die Welt ist unser Zuhause. Gestalten wir sie gemeinsam!

Drucken

Gerade jetzt gilt es nachhaltige Wege für unser Handeln zu finden, regionale Lösungen zu kreieren und auf Partner in Österreich zu setzen. Intention ist es, Sie weitere 40 Jahre mit qualitätsgeprüften Baustoffen Made in Austria zu versorgen. Schenken Sie MAPEI Austria weiterhin Ihr Vertrauen, damit MAPEI Sie auch in Zukunft als IHR starker Partner am Bau unterstützen können.

Ganz im Zeichen der Natur

Umwelt und Nachhaltigkeit spielen bei MAPEI als Global Player der Baubranche eine besondere Rolle. An der österreichischen Zentrale in Nussdorf ob der Traisen wurde aktuell ein Zeichen dafür gesetzt. Obst- und Beerensträucher haben ein neues Zuhause gefunden. Nicht nur unseren fleißigen Bienen in den zahlreichen Bienenstöcken am Firmengelände macht dies große Freude – sondern auch den MitarbeiterInnen des Standortes. Jetzt muss nur noch ein bisschen gewartet werden, bis Himbeeren, Heidelbeeren & Co. geerntet werden können.

