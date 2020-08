DISANO LifeAqua von Haro: Der sympathische Generalist

Drucken

Frei nach dem Motto „Das Bessere ist des Guten Feind“ entwickelt HARO seine wohngesunde Designboden-Serie DISANO stetig weiter. So wurde der DISANO Life mit zwei neuen Produkteigenschaften noch attraktiver für den preisbewussten Käufer gemacht und ist nun auch als DISANO LifeAqua für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. DISANO Handelspartner wissen es bereits schon: Die Bezeichnung Aqua weist ihn als Bodenbelag aus, der nun auch in Feuchträumen verlegt werden kann. Damit ist vor allem für den Handel die beliebte DISANO Design-boden-Reihe im besonders interessanten Einstiegssegment um eine echte Attraktion reicher.

Nicht nur wasserresistent – auch besonders großzügige Optik

Ein weiteres schlagkräftiges Verkaufsargument ist das besonders groß-zügige Format des neuen DISANO LifeAqua. Die XL-Diele steht näm-lich ebenfalls besonders hoch in der Kundengunst. Mit 1.800 Millimeter Länge und 235 Millimeter Breite ist der DISANO LifeAqua ein echter Raumvergrößerer, denn bekanntlich sorgen große Dielen für eine be-eindruckende Wirkung auch kleinerer Räume. Um seinen Auftritt noch markanter zu machen, ist er nun mit zusätzlich mit einer vierseitigen Fase ausgestattet. Damit zeigt der neue Designboden in der DISANO Familie echten Charakter und eignet sich für die Verlegung in allen Wohnräumen.

EASY SELLING für treffsichere Auswahl

Längst hat sich bei HARO Partnern das Easy-Selling-Konzept bewährt, das Kunden aller HARO Böden die Auswahl besonders einfach macht. So natürlich auch der DISANO LifeAqua, der in 16 attraktiven Holzde-koren zur Verfügung steht: je vier Varianten in den Grundfarben Weiß, Natur, Braun und Grau. So wird schon die Auswahl zum echten Kom-forterlebnis. Das macht die Beratung spürbar leichter, weil nach einer farblichen Grundorientierung viel mehr Zeit dafür bleibt, mit Kunden wichtige Details und die attraktiven Zubehör-Optionen zu besprechen.

Aus dem bisherigen DISANO Life wurde der neue DISANO LifeAqua, jetzt mit Feuchtraum-Eignung. Damit ist DISANO by HARO nun durchgängig geeignet auch für die Verlegung in stark beanspruchten Räumen.

Quelle: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/ HARO