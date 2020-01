DOMOTEX 2020: Nachhaltigkeit, Internationalität und Besucherqualität prägen diesjährige Ausgabe

Drucken

Mit dem Leitthema ATMYSPHERE inszenierte die Messe alle Eigenschaften des Bodens, die auf Nachhaltigkeit, Natürlichkeit und Wohlbefinden einzahlen. Dies spiegelte sich auch im Produktangebot der Aussteller wider.

„Die DOMOTEX ist und bleibt die internationalste Messe in unserem Portfolio. Wir freuen uns, dass Besucher aus allen Teilen der Welt nach Hannover kommen und im Schnitt 2,3 Tage bleiben. Davon 60 % aus Europa, 25 % aus Asien, 10 % aus Amerika und alle anderen aus Afrika und Australien“, sagt Dr. Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Messe AG.

„Wir sind beeindruckt von der positiven Resonanz sowie dem faszinierenden Spirit der diesjährigen DOMOTEX. Die Besucherzahlen spiegeln die aktuelle Marktkonzentration wider. Die nochmals gestiegene Besucherqualität auf der Messe ist wichtig für Impulse

im Geschäftsjahr 2020. Der Entscheideranteil liegt bei 90 %, davon fungiert jeder zweite als Mitglied der Geschäfts-, Unternehmens- oder Betriebsleitung“, sagt Sonia Wedell-Castellano, Global Director DOMOTEX. „Was mich außerdem freut: Die rege Ausstellerbeteiligung am Leitthema ATMYSPHERE, der Erfolg und die Anerkennung für den moderner gestalteten Treffpunkt Handwerk sowie zahlreiche Aussteller, die ihre Teilnahme für 2021 schon bestätigt haben.“

DOMOTEX besticht durch hohe Qualität und Internationalität der Besucher

Die Aussteller bestätigen die beiden wichtigsten Kennzeichen der Weltleitmesse: Die hohe Qualität der Veranstaltung betont Arman J. Vartian, Inhaber, Vartian Carpets, Wien, Österreich, der nach einer fünfjährigen Pause 2020 wieder in Hannover ausgestellt hat. „Unser Eindruck ist, dass die DOMOTEX eine gute Entwicklung nimmt“, so Vartian. Jeder zweite Besucher nutzt die DOMOTEX zur Anbahnung neuer Geschäftskontakte Laut Umfrage unter den diesjährigen Besuchern nutzten knapp die Hälfte aller Besucher (44 %) die Messe, um neue Kontakte zu generieren.

ATMYSPHERE zieht sich wie ein roter Faden durch die Messehallen

Positive Resonanz erhielt auch das Leitthema aus Sicht der Aussteller. Es passe sehr gut zu den Themen der Firma Reinkemeier Rietberg aus Rietberg, betont Geschäftsführer Bernhard Reinkemeier. „Wir begrüßen das als sehr schöne flankierende Maßnahmen der DOMOTEX, die uns bei der Erreichung unserer Ziele unterstützen.“

„Mit unserem diesjährigen Leitthema haben wir absolut den Nerv der Zeit getroffen. Die Aktualität und Bedeutung zeigten sich durchgehend in allen Hallen. Wir befinden uns bereits in der konkreten Planung, wie wir das Thema Nachhaltigkeit auf der DOMOTEX 2021 ausbauen und umsetzen werden“, kündigt Sonia Wedell-Castellano an. „Ich freue mich außerdem darauf, den Handel und das Handwerk weiterhin zu stärken – gemeinsam mit und für die Industrie!“

Die DOMOTEX 2021 findet vom 15. bis 18. Januar auf dem Messegelände Hannover statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Messe Hannover