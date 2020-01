DOMOTEX USA vom 5.-7. Februar 2020 in Atlanta

Drucken

Die DOMOTEX USA versteht sich als Plattform für die amerikanische Bodenbelagsbranche und das Business mit Groß- und Einzelhändlern, Generalunternehmen der nationalen Bauindustrie, Bodenverlegern sowie Einkaufsgruppen. Schwerpunkte sind Laminate, Parkett und elastische Böden. Darüber hinaus wird auch die Vielfalt der handgefertigten Teppiche, maschinell gefertigte Teppiche und Teppichböden, Textile und elastische Bodenbeläge, Outdoorböden sowie Bodenbelagstechnik gezeigt.

Branchengrößen und einzigartige Spezialisten

Auch für die kommende Messe haben Weltklasse-Aussteller zugesagt: Auf der DOMOTEX 2020 präsentieren sich einige der größten Namen der Branche wie USFloors und Anderson Tuftex, ebenso wie spezialisierte Aussteller, die einzigartige Produkte anbieten. Zu den bekanntesten Unternehmen, die bereits gebucht haben, gehören The Dixie Group, Mullican Flooring, Milliken, American OEM, und Foss Floor – um nur einige zu nennen.

Aussteller des Vorjahres sind zuversichtlich

„Wir waren mit den Ergebnissen der ersten Veranstaltung sehr zufrieden“, sagt Pat Oakley, National Sales Manager von Mullican Flooring. Die Resonanz auf seine Messepräsenz habe das Unternehmen sehr ermutigt. „Viele unserer Vertriebspartner und die wichtigsten Partner aus unserem Händlernetz nahmen an der Messe teil.“ Von der kommenden Messeveranstaltung erwarte das Unternehmen, dass sich die Besucherzahlen weiter steigern. „Nur Vorteile“ für sein Unternehmen sah auch Brian Warren, Executive Vice President, Vertrieb und Marketing, Foss Floors. „Wir verkaufen viele Textilien an Industriepartner, von denen ein Großteil in North Georgia ansässig ist. Ein weiterer großer Kanal für uns sind nationale Kunden wie Home Center und „Big Box“-Einzelhändler. Sie alle nahmen teil, und es war eine großartige Gelegenheit, alle unsere Produkte zu zeigen. Wir waren überwältigt.“

Inspirierende Vorträge und Gespräche

Auf der DOMOTEX USA 2020 erwartet die Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm mit interessanten Vorträgen und vielseitig n Möglichkeiten zum erfolgreichen Networking. Es gliedert sich in vier thematisch spezialisierte Bereiche, für Einzelhändler, Designer, Handwerker, Bauherren und Immobilienentwickler. Die Vorträge finden an allen drei Messetagen statt. Im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit der American Society of Interior Designers (ASID) werden beispielsweise zwei Fachvorträge renommierter Spezialisten pro Messetag gehalten. Jeder Veranstaltungstag wird von einem hochkarätigen Keynote Speaker eröffnet. Der Mittwoch beginnt mit dem international bekannten Ökonomen Alan Beaulieu, die Opening-Keynote am Donnerstag wird von Branding-Spezialistin Denise Lee Yohn gehalten und das Finale am Freitag eröffnet Retail-Berater James Dion.

Plattform für erfolgreiches Networking

Im Anschluss an die Vorträge gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich mit Fachleuten auszutauschen und zu diskutieren – zum Beispiel beim Networking-Empfang am Eröffnungsabend, Donnerstag den 6. Februar, von 16:30 bis 18:30 Uhr. Ebenfalls am 6. Februar findet eine exklusive Ticketveranstaltung statt, die Lunch-/Paneldiskussion der Innenarchitekten mit dem Titel „Turning Trends IntoReality“.

Darüber hinaus gibt es das für alle Teilnehmer kostenlose Plaza-Bildungsforum, das eine Podiumsdiskussion führender Industrieunternehmen beinhaltet.Neu ist der Discussion Hub, ein Bereich auf der Ausstellungsfläche, der in vier Zonen mit unterschiedlichen Themen unterteilt ist. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Mischung aus „ask the experts“ und Vernetzungsmöglichkeiten sowie Einzelgesprächen mit den Referenten nach den Vorträgen. Den Zeitplan des Discussion Hub findet man auf der Veranstaltungswebsite.

In der Interviewreihe #idomotex erläutern Branchenprofis wie Designer, Planer, Hersteller oder Händler dort auch ihre Erfahrungen mit der ersten DOMOTEX USA sowie spezifische Wünsche und Erwartungen an die kommende Messeveranstaltung.

„Ich freue mich auf die DOMOTEX USA, weil ich gespannt bin, wie sich die Messe im zweiten Jahr weiterentwickelt hat. Bemerkenswert finde ich auch die Atmosphäre in den Hallen, die ganze Anmutung der Messe. Man spürt, dass man in den USA ist. Außerdem gibt es ein tolles Vortragsprogramm mit vielen interessanten Beiträgen, die ich mir gerne anschauen möchte“, sagt Sonia Wedell-Castellano, Global Director DOMOTEX.

Nächster Messetermin: 5. bis 7. Februar 2020

Veranstaltungsort: World Congress Center, Atlanta

Weitere Informationen finden Sie unter: www.domotexusa.com

Quelle: Messe Hannover