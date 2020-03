Edle Hölzer verleihen Yachten eine exklusive Note

Drucken

Natur-Oberflächen aus echtem Furnier haben gegenüber künstlichen Oberflächen einen augenfälligen Vorteil: Da kein Baum dem anderen gleicht, ist auch jedes Furniermuster einzigartig. Das Naturmaterial kommt aber nicht nur aufgrund seiner Exklusivität und Ästhetik bei der Yacht-Innenraumgestaltung zum Einsatz. Darüber hinaus gibt es auch einen praktischen Grund für seine Verwendung: Möbel und Wandverkleidungen aus Furnier sind schlicht wesentlich leichter als aus Vollholz oder anderen Materialien. Eine solche Leichtbauweise ist aber entscheidend für das Gesamtgewicht der Yacht.

„Furnier ist das Filet des Baumes, und das Schneiden von Holz in feine Furnierblätter ist gleichzeitig die ressourcen-schonendste Nutzung des Naturmaterials. So können aus einem Kubikmeter Holz etwa 800 Quadratmeter Furnier mit einer Stärke von einem Millimeter gefertigt werden. Somit ist die Nutzung von Furnier nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern auch unter ökologischen Gesichtspunkten sehr sinnvoll“, so Ursula Geismann, Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur e.V. (IFN).



Furnier fasziniert mit seiner einzigartigen Optik, sorgt für eine wohlig warme Atmosphäre und hat eine angenehme Haptik



Exklusive Innenraumgestaltung einer Yacht mit dem Naturmaterial Furnier

Mehr zu den FurnierGeschichten unter www.furniergeschichten.de. Mehr zum Thema Furnier unter www.furnier.de.

Quelle: IFN Furnier/Fotos: Royal Huisman Sea Eagle by Nicola Bozzo & Carlo Baroncini