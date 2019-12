EGGER legt stabile Bilanz zum Geschäftshalbjahr vor

Drucken

Die EGGER Gruppenleitung zeigt sich mit dem Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr zufrieden: „Insgesamt ist es uns im letzten Halbjahr gelungen, unsere Kapazitäten gut auszunutzen und mit unseren 19 Standorten zufriedenstellende Umsätze und Erträge zu erzielen. Das Marktumfeld war zwischen Mai und Oktober 2019 in unseren Kernmärkten in Europa sowie in Russland zufriedenstellend und hat uns eine stabile Entwicklung ermöglicht. ,“ erläutert Thomas Leissing, Leitung Finanzen / Verwaltung / Logistik und Sprecher der EGGER Gruppenleitung, die Halbjahresbilanz.

Allein im vergangenen Geschäftshalbjahr wurden 297,4 Mio. Euro für Wachstums- und Erhaltungsinvestitionen aufgewendet. Ende Juni 2019 konnte der 19. Produktionsstandort in Biskupiec, Polen, erfolgreich in Betrieb gehen. Bis Ende 2020 will man am ersten Standort in Nordamerika in Lexington, NC, USA, die Produktion aufnehmen.

Die EGGER Gruppenleitung (v. l.) mit Walter Schiegl, Thomas Leissing und Ulrich Bühler

Zuwächse in allen Divisionen

In allen EGGER Divisionen, die sich der Produktion und Vermarktung von dekorativen Produkten für den Möbel- und Innenausbau widmen, konnten Umsatzzuwächse verzeichnet werden: Die Division Decorative Products Mitte hat dabei einen Umsatz von 447,0 Mio. EUR (+2,2 % zum Vorjahr) erwirtschaftet. Die Division Decorative Products West konnte mit 364,7 Mio. EUR den Umsatz ebenfalls um 2,2 % steigern. Der Umsatz der Division Decorative Products Ost stieg um 6,4 % auf 455,6 Mio. EUR. Die jüngste Division Decorative Products Americas erhöhte den Umsatz um 27,1 % auf 68,8 Mio. EUR. Hierin sind neben dem südamerikanischen Standort Concordia (AR) bereits Marktaufbauaktivitäten in Nordamerika für das im Bau befindliche Werk in Lexington, NC (US) enthalten.

Die Division Flooring Products (Fußbodenprodukte) hat einen Anteil von 14,0 % am Gesamtumsatz und liegt mit 231,2 Mio. EUR ebenfalls um 2,6 % über dem Vorjahr. Das Segment Sonstiges, welches neben dem Sägewerk Brilon (DE) die Gruppenfunktionen und sonstige eigenständige Bereiche enthält, hat mit 88,1 Mio. EUR einen Anteil am Gesamtumsatz von 5,3 %. Der Umsatz dieses Segments ist, vor allem aufgrund niedriger Schnittholzpreise gegenüber dem Vorjahr um -9,1 % gefallen. Eine ähnliche Entwicklung war im Produktbereich OSB zu verzeichnen, dessen Ergebnisse wegen der Werkszuordnungen in den Divisionen Decorative Products Ost und Flooring Products integriert sind.

Mit neuer Kollektion positiv ins 2. Halbjahr

Obwohl in den letzten Monaten eine sich abschwächende Konjunkturentwicklung in einigen Märkten bemerkbar war, ist der Ausblick für das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 bei EGGER positiv. Für den Produktbereich Möbel- und Innenausbau sind die Erwartungen über alle Standorte stabil. Einen wesentlichen Wachstumsschub wird die neue EGGER Kollektion Dekorativ 2020–22, die im Februar 2020 in den Markt eingeführt wird, leisten, ist Ulrich Bühler, Leitung Vertrieb/Marketing der EGGER Gruppe, überzeugt: „Die globale Kollektion für Handel, Handwerk und Architektur hat in den letzten drei Jahren erheblich zu unserem Unternehmenserfolg beigetragen. Mit der Neuauflage wollen wir diese Erfolgsgeschichte für uns und unsere Kunden fortsetzen.“

Der Stammsitz von EGGER in St. Johann in Tirol

Stabile Halbjahresbilanz der EGGER Gruppe

→ Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020: 1,48 Mrd. Euro (+3,4 % zum Vorjahr)

→ EBITDA betrug 220,1 Mio. Euro (-4,9 % zum Vorjahr)

→ 9.900 Mitarbeiter in der Gruppe (zum Stichtag 31.10.2019)

→ Umsatzzuwächse in den Divisionen: Decorative Products Mitte (+2,2 %), Decorative Products West (+2,2 %), Decorative Products Ost (+6,4 %), Decorative Products Americas (+27,1 %), EGGER Flooring Products (+2,6 %)

→ 297,4 Mio. Euro Investitionen im ersten Halbjahr 2019/2020

Quelle: EGGER